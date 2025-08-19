Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου «Άδικη απόφαση» λένε οι δικηγόροι τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 25χρονος και ο 21χρονος, που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής, εμφανίστηκε χθες για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων οι συνήγοροι τους εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζουν άδικη την προφυλάκιση τους, καθώς, όπως αναφέρουν, «δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία».

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς δηλώνουν πως «θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη και τα Δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν».

 

