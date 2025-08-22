Open: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη

Νάντια Ρηγάτου

Media

Αρχίζει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 το καθημερινό ραντεβού με την ανεξάρτητη και αξιόπιστη ενημέρωση στο Open.

Στις 06:00 το πρωί η «καρδιά» της ενημέρωσης «χτυπά» σε «Ώρα Ελλάδος».

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, συγκροτούν δίδυμο συνέχειας και ανανέωσης, συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν με χιούμορ την ειδησεογραφία μαζί με τους πρωταγωνιστές της.

Στις 10:00 το ΟΡΕΝ θα βρίσκεται παντού. Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου με την κάμερα της εκπομπής «10 Παντού» θα ενημερώνουν ζωντανά για ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στις 15:45 είναι ώρα για «Καθαρές κουβέντες». Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο, αποκαλύπτουν όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων.

10:31 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

