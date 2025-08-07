Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου για την τηλεοπτική της μεταγραφή: «Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα – Ραντεβού τα απογεύματα»

Σε μία συγκινητική δημοσίευση προχώρησε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στα social media. Η δημοσιογράφος ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΑΝΤ1, ενώ ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές τα απογεύματα στο OPEN.

«Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του Αντ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα… », έγραψε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.