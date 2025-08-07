Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου για την τηλεοπτική της μεταγραφή: «Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα – Ραντεβού τα απογεύματα»

Enikos Newsroom

Media

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σε μία συγκινητική δημοσίευση προχώρησε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στα social media. Η δημοσιογράφος ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΑΝΤ1, ενώ ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές τα απογεύματα στο OPEN.

Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου για Γιώργο Παπαδάκη: «Ξέρω τι άνθρωπος είναι – Προσπαθώ κι εγώ να προσαρμοστώ, δεν είναι εύκολο»

«Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του Αντ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα… », έγραψε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:35 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή...
22:19 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

«Η παραλία»: Διεθνής διάκριση για τη σειρά της ΕΡΤ

Η αγαπημένη σειρά είναι υποψήφια σε δυο κατηγορίες στον διαγωνισμό Seoul International Drama A...
17:26 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Ηλέκτρα: Η αγαπημένη καθημερινή σειρά επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ

Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν, η «Ηλέκτρα», το ερωτικό δράμα εποχής που μας καθήλωσε, συνε...
10:01 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση (5/8): Με ποιον έκανε περισσότερο «παρέα» το κοινό το πρωί της Τρίτης;

Μία δυνατή μάχη έδωσαν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη (5/8), κάτι που αποτυπώθηκε και στα νούμε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια