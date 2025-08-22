Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στην Κυψέλη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 21/8/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Κυψέλη στην Αθήνα, ο Μοχάμεντ Ελσορόγκι, αιγυπτιακής καταγωγής. Για την εν λόγω εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/08/2025 και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπύλη στο πέος: Γιατί κάποιες γυναίκες το απολαμβάνουν – Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι άνδρες

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών ...

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το κουτάλι στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να υπολογίσετε την υποτείνουσα του τριγώνου σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
21:23 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Προφυλακιστέος ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού – Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ξάνθης ο 56χρονος οδηγός του φορτηγ...
20:56 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πάτρα: «Στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός» υποστηρίζουν οι γονείς του 25χρονου που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γη...
19:27 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Bόλος: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ που υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας, ο...
19:09 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά» – Σε σοκ τα παιδιά του ζευγαριού, παραμένει άφαντος ο 40χρονος δράστης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου και όλο το Πανελλήνιο από την νέα γυναικοκτονί...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο