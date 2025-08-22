Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στην Κυψέλη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 21/8/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Κυψέλη στην Αθήνα, ο Μοχάμεντ Ελσορόγκι, αιγυπτιακής καταγωγής. Για την εν λόγω εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/08/2025 και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα.