«Νοσοκομείο» η Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό και 3ος σέντερ, ο Γκαρούμπα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

real
Χωρίς και τον Ουσμάν Γκαρούμπα θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό (24/5, 21:00). Ο νεαρός σέντερ υπέστη τραυματισμό και τέθηκε οριστικά εκτός μάχης για τη διεκδίκηση του τροπαίου. Πρόκειται για τον 3ο σέντερ των «μαδριλένων» που τίθεται νοκ άουτ ενόψει της «μητέρας των μαχών» την Κυριακή.

Η σοβαρότητα της κατάστασης του Γκαρούμπα έγινε εμφανής όταν αποχώρησε υποβασταζόμενος στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Σέρτζιο Σκαριόλο επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα, ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης δεν υπολογίζεται για το ματς της Κυριακής.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν από τις εξετάσεις που θα κάνει. Πάντως, είναι προφανές ότι είναι 100% εκτός για τον αγώνα της Κυριακής», δήλωσε ο τεχνικός της “βασίλισσας”.

Έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης ξέμεινε από σέντερ αφού εκτός δράσης είναι ήδη οι Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν!

