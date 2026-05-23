Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

nikos_mastoras
Την Τρίτη, 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Ροδόπολη Αττικής θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας, που υπήρξε βασικό μέλος τα τελευταία χρόνια της συντακτικής ομάδας του alfavita.gr. πέθανε χθες (22/5) σε ηλικία 62 ετών και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη (26/5) στις 18.00, στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στη Ροδόπολη Αττικής και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της περιοχής.

Η οικογένεια παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να κατατεθεί δωρεά στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Ο Νίκος Μάστορας γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Μετά το πέρας των λυκειακών του σπουδών, ακολούθησε κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη δημοσιογραφία και, το 1982, σε νεαρή ακόμη ηλικία, εντάχθηκε στους κόλπους της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Εκεί συνέδεσε το όνομά του αρχικά με το δικαστικό και στη συνέχεια με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ (1997 – 2017), διαγράφοντας μία μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνεργάστηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA CHANNEL», τον ραδιοφωνικό σταθμό «TOP FM» και τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Επίκαιρα» και «Τηλέραμα». Την περίοδο 2017 – 2019 αρθρογράφησε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως συντάκτης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα alfavita.gr.

