Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε έκρηξη σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκη, αναφέρει το abc7ny.

Τουλάχιστον 31 άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των πιο σοβαρά τραυματισμένων ήταν ένας πολίτης, που πιστεύεται ότι ήταν εργάτης, και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Τουλάχιστον δύο πυροσβέστες υπέστησαν μέτρια τραύματα και τουλάχιστον εννέα πυροσβέστες και δύο μέλη του ΕΚΑΒ υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Όλοι μεταφέρθησαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο Eyewitness News ότι ένας εργάτης ενδέχεται να αγνοείται ακόμη.

Οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή βγήκαν από τα σπίτια τους συγκλονισμένοι από αυτό που περιγράφουν ως μια τεράστια έκρηξη με ωστικό κύμα.

«Είδαμε μια ομάδα πυροσβεστικών οχημάτων και άκουσα κάποιον να λέει ότι κάθε πυροσβεστικό όχημα και αστυνομικός σε ολόκληρο το νησί ήταν εδώ», δήλωσε ο μάρτυρας Richard Obiozor. «Λίγα λεπτά αργότερα, μια τεράστια έκρηξη, ένα ωστικό κύμα ήρθε και ένα άτομο με λευκή στολή, νομίζω ο επικεφαλής, είπε ‘κάντε πίσω’».

Αρχικά υπήρξαν αναφορές για παγιδευμένους εργάτες και μια πυρκαγιά γύρω στις 15:30 τοπική ώρα. Μια έκρηξη ξέσπασε περίπου 50 λεπτά αργότερα, αναγκάζοντας επιπλέον ομάδες έκτακτης ανάγκης να αναπτυχθούν στο σημείο.

Δύο εργάτες φέρεται να παγιδεύτηκαν σε έναν περιορισμένο χώρο καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν, δήλωσε η Τζοάν Μαριάνο από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, εντόπισαν μια φωτιά στο υπόγειο μιας μεταλλικής κατασκευής στην αποβάθρα.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά και την έκρηξη.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και κλεισίματα δρόμων.

Πηγές: abc7ny, BBC