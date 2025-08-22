Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση – Η ανάρτηση Κολυδά – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε την ;Aνοιξη του 2025 στην παραλία του χωριού Συνετίου στην Άνδρο, δημιουργώντας επικίνδυνη ζώνη από βράχια και χαλαρά πρανή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος έγραψε στην ανάρτησή του:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΝΕΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Την άνοιξη του τρέχοντος έτους (Απρίλιος) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί επικίνδυνη ζώνη από βράχια και χαλαρά πρανή.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη σήμανση απαγόρευσης, παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.
Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης εξακολουθεί να καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επισφαλές, ακόμη και αν βρισκόμαστε προς το τέλος της θερινής περιόδου. Η ασφάλεια όλων προϋποθέτει την αποφυγή προσέγγισης της συγκεκριμένης περιοχής μέχρι να υπάρξει επίσημη αποκατάσταση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές».

