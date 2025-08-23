Τραγωδία στην Αταλάντη: 32χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με μηχανή

Μια 32χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της αλλά και την τοπική κοινωνία.

Η άτυχη οδηγός κινούταν με τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από Λιβανατές παραβίασε το STOP στη διασταύρωση της παλιάς Heniger, προσπαθώντας να περάσει προς Τραγάνα. Το όχημα έπεσε με δύναμη πάνω στη μηχανή και προκάλεσε πολύ σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Ωστόσο, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε κατά τη διακομιδή της.

Η νεαρή γυναίκα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή, προερχόταν από γνωστή οικογένεια της περιοχής και είχε δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Μαζί με τον σύζυγό της διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αταλάντη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.