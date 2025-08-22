Ουκρανία: Ψυχρολουσία στα ειρηνευτικά σχέδια του Τραμπ – Η δήλωση Λαβρόφ για την συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και ο σκεπτικισμός των Ευρωπαίων

Ο επικεφαλής της διπλωματίας στην Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κρεμλίνο «δεν είναι καθόλου έτοιμο» για μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρίχνοντας «κρύο νερό» στις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κανονίζει μια διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, έπειτα από κρίσιμες συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο — αλλά έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, η Μόσχα από τότε εμφανίστηκε απρόθυμη να δεσμευτεί για μια τέτοια συνάντηση, με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει την Τρίτη ότι μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί «βήμα-βήμα, σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο των ειδικών και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαραίτητα στάδια». Θα πρέπει να ετοιμαστεί η ατζέντα της και αυτή ακόμα δεν είναι έτοιμη, είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Την Παρασκευή έσπειρε περαιτέρω αμφιβολίες, υποστηρίζοντας ότι ο Ζελένσκι είναι εκείνος που δεν θέλει να διαπραγματευτεί, αρνούμενος να αποκλείσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ ή να υποχωρήσει στις μαξιμαλιστικές εδαφικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ατζέντα για μια σύνοδο είναι έτοιμη, και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στο αμερικανικό δίκτυο NBC. «Ο Ζελένσκι είπε όχι σε όλα … Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης;» πρόσθεσε.

Πώς διαψεύστηκε η συμφωνία για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε συμφωνήσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, προβάλλοντας την υποτιθέμενη διάθεσή του για διάλογο ως σημαντική πρόοδο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ηγέτες εξέφρασαν σκεπτικισμό ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο και να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση, και αυτοί είναι οι επιτιθέμενοι εδώ», είπε την Παρασκευή η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Παρασκευή τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις τιμωρητικές αμερικανικές κυρώσεις, τις οποίες ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στη Ρωσία και στους εμπορικούς της εταίρους εάν το Κρεμλίνο δεν συμμετάσχει.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται από τη συνάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Κίεβο. «Κάνουν τα πάντα ώστε ο Πρόεδρος Τραμπ να μην τους επιβάλει κυρώσεις», είπε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ίδια άποψη τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη; Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε την πιο βαθιά μου πεποίθηση: Όχι», είπε.

Πέντε διπλωμάτες της ΕΕ, που μίλησαν ανώνυμα για να ρίξουν φως στις ευαίσθητες συνομιλίες, δήλωσαν στο POLITICO ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πέφτουν σε ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας υποδομές.