Ντόναλντ Τραμπ: «Λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί» – Οι οικογένειες ζητούν απαντήσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή ότι λιγότεροι από 20 όμηροι που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα είναι ακόμα ζωντανοί, προκαλώντας απελπισία στις οικογένειες των απαχθέντων και διάψευση από τον υπεύθυνο του Ισραήλ για το θέμα των ομήρων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων κατά την τελευταία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, καταδίκασε τον «εκβιασμό» της Χαμάς και αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την επιστροφή της τελευταίας ομάδας ομήρων.

«Οπότε τώρα έχουν 20», είπε, «αλλά οι 20 στην πραγματικότητα πιθανότατα δεν είναι 20, γιατί μερικοί από αυτούς δεν είναι πια εδώ».

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ισχυρισμό του ότι λιγότεροι από 20 όμηροι είναι ζωντανοί, και επέμεινε ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απελευθερώσουμε τους ομήρους, δεν είναι εύκολο».

«Η κατάσταση πρέπει να τελειώσει, είναι εκβιασμός και πρέπει να τελειώσει», είπε, αναφερόμενος στις απαγωγές και τις διαπραγματεύσεις της Χαμάς, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα ήταν «πιο ασφαλές, με πολλούς τρόπους», να απελευθερωθούν οι όμηροι στρατιωτικά, αντί μέσω συμφωνίας με τη Χαμάς.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να υποστηρίζουν την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα, ενώ οι οικογένειες των ομήρων αντιτίθενται και ανησυχούν ότι αυτό θα καταδικάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε θάνατο.

«Όχι όλοι», απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς σε μια μειοψηφία συγγενών των ομήρων που υποστηρίζουν τη διευρυμένη επιχείρηση στη Γάζα.

«Και πρέπει να καταλάβετε, εγώ ήμουν αυτός που έβγαλε όλους τους ομήρους», είπε, αποδίδοντας στον εαυτό του την απελευθέρωση «εκατοντάδων» ομήρων, αν και λιγότεροι από 150 αιχμάλωτοι παρέμεναν στη Γάζα όταν ανέλαβε την προεδρία στις 20 Ιανουαρίου.

Μετά τις δηλώσεις του προέδρου στον Τύπο, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν 50 όμηροι. Για εμάς, ο καθένας και η καθεμιά τους είναι ένας ολόκληρος κόσμος από μόνος του».

«Αν ο (Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων) Ρον Ντέρμερ, που μιλά μόνο με τους Αμερικανούς και δεν μπαίνει καν στον κόπο να μιλήσει ή να συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων, γνωρίζει κάτι διαφορετικό, θα έπρεπε πρώτα να είχε ενημερώσει τις οικογένειες», δήλωσαν οι οικογένειες.

Ο Γκαλ Χιρς, ο κυβερνητικός απεσταλμένος για το ζήτημα των ομήρων, εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις, λέγοντας:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον αριθμό των ζωντανών ομήρων».

«Είκοσι από τους ομήρους είναι ζωντανοί, δύο [άλλοι] βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους, και 28 δεν είναι πλέον εν ζωή και έχουν κηρυχθεί νεκροί», έγραψε ο Χιρς προς τις οικογένειες.

Το Ισραήλ έχει εδώ και καιρό δηλώσει ότι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν 50 ομήρους, μεταξύ των οποίων 49 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και οι σοροί τουλάχιστον 28 ατόμων, που έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί από τον IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις). Είκοσι εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση δύο ακόμη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Χαμάς κρατά επίσης τη σορό ενός στρατιώτη του IDF που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, εν μέσω πυρετωδών διεθνών προσπαθειών να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να αποτραπεί η επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Channel 12 την Παρασκευή, το Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα του επίθεση στη Πόλη της Γάζας στα μέσα Σεπτεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία που έχουν οριστεί να παρουσιαστούν οι νεοσύλλεκτοι έφεδροι, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα θα κληθούν να απομακρυνθούν από την πόλη ήδη από αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Κατά την ίδια αναφορά, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το πολιτικό επιτελείο πιέζουν για την επίσπευση της επιχείρησης, ενώ ο στρατός επιθυμεί πρώτα να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των ομήρων και των στρατιωτών, να ολοκληρώσει την εκκένωση των Παλαιστινίων από τη Γάζα και να διασφαλίσει τη διεθνή νομιμοποίηση της επιχείρησης.