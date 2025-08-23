Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε έρευνα για επιβολή δασμών στις εισαγωγές επίπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις εισαγωγές επίπλων, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για την πιθανότητα επιβολής πρόσθετων δασμών.

«Διενεργούμε μια μεγάλη έρευνα για δασμούς στα έπιπλα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 50 ημέρες. Όπως σημείωσε, το ποσοστό των νέων δασμών δεν έχει καθοριστεί ακόμα, ωστόσο υποστήριξε ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιστροφή της βιομηχανίας επίπλων σε πολιτείες όπως η Βόρεια Καρολίνα, η Νότια Καρολίνα και το Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, περισσότεροι από 340.000 εργαζόμενοι απασχολούνταν στις ΗΠΑ στον κλάδο κατασκευής επίπλων και συναφών προϊόντων τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό σε σχέση με το έτος 2000. Κύριες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων επίπλων παραμένουν η Κίνα και το Βιετνάμ, ενώ το 2024 οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν έπιπλα αξίας 25,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το εξειδικευμένο περιοδικό Furniture Today.

Η νέα αυτή απειλή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινήσεων του Τραμπ, ο οποίος φέτος έχει ήδη προχωρήσει σε επιβολή υψηλών δασμών σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου, αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων. Παράλληλα, η κυβέρνησή του έχει ξεκινήσει έρευνες και για άλλους τομείς, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μικροτσίπ, τα κρίσιμα ορυκτά και διάφορες κατηγορίες αγαθών, εξετάζοντας την επίδρασή τους στην εθνική ασφάλεια.

Τέτοιες έρευνες, που συχνά διαρκούν μήνες, μπορεί να καταλήξουν στην επιβολή στοχευμένων δασμών. Οι οικονομίες της Κίνας και του Βιετνάμ έχουν ήδη επηρεαστεί από κύματα γενικών δασμών, με αρκετούς από αυτούς να αμφισβητούνται νομικά. Ωστόσο, οι στοχευμένοι δασμοί θεωρούνται πιο σταθεροί από νομικής πλευράς.

Από τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία, οι νέοι δασμοί σε προϊόντα από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για εισαγωγείς και επιχειρήσεις. Αν και η επίπτωση στον συνολικό πληθωρισμό παραμένει προς το παρόν περιορισμένη, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να φανεί πλήρως η επίδραση αυτών των μέτρων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.