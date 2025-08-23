Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Λήξη συναγερμού για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ – Αρνητική η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ιταλία

Απρόοπτο σημειώθηκε στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις, καθώς ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία ήταν αρνητική για οστική λύση, κάτι που σημαίνει ότι απέφυγε το κάταγμα. «Η ακτινογραφία του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ στο δεξί χέρι όπου τραυματίστηκε ήταν αρνητική για οστική λύση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ως κάκωση στο τέταρτο μετακάρπιο της δεξιάς άκρας χειρός, με την κατάσταση να παρακολουθείται για να διαπιστωθεί η σοβαρότητά του.

Παρά το απρόοπτο, η Ελλάδα κατάφερε να φύγει νικήτρια από την αναμέτρηση με την Ιταλία, επικρατώντας 76-74, σε ένα ματς που έγινε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου.