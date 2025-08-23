Ανδρομάχη: Ζει… παιχνιδιάρικες στιγμές δίπλα στο κύμα με εντυπωσιακό μπικίνι – ΦΩΤΟ

Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Η Ανδρομάχη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο έπακρο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μοναδικές στιγμές από την παραλία.

Ανδρομάχη: Έκανε μάθημα φωνητικής στον γιο της – Το γλυκό βίντεο στο TikTok

Αυτή τη φορά, η δημοφιλής τραγουδίστρια κλέβει τις εντυπώσεις με μια ακόμα… στιλιστική της επιλογή: Ένα κίτρινο μπικίνι με ιδιαίτερο σχέδιο, φωτεινό και παιχνιδιάρικο, που αγκαλιάζει τέλεια τη σιλουέτα της. Το αποτέλεσμα; Ένα από τα πιο εντυπωσιακά beach looks της φετινής σεζόν.

Το έντονο χρώμα αναδεικνύει το μαύρισμά της, ενώ δεν περνάει απαρατήρητη η καλλίγραμμη σιλουέτα της, ζωντανή απόδειξη ότι η Ανδρομάχη δίνει βάρος και στο να διατηρήσει την εντυπωσιακή της εξωτερική εμφάνιση.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο με το οποίο «έντυσε» η ίδια την ανάρτησή της: «Τελειώνει μωρέ το καλοκαιράκι; ΠΟΤΕΕΕ!», έγραψε η Ανδρομάχη.

