Bloomberg: Δικαστική διαμάχη Ελλάδας με επενδυτές για την επαναγορά ομολόγων συνδεδεμένων με την κρίση χρέους

Περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με αντιδράσεις από επενδυτές, αυτή τη φορά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής, αλλά λόγω μιας πρόωρης επαναγοράς ομολόγων.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Wilmington Trust, που ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων δικαιώματος επί του ΑΕΠ (GDP-linked securities), απαιτεί αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα άσκησης δικαιώματος επαναγοράς που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στα δικαστήρια επιχειρηματικών και ακινήτων υποθέσεων της Αγγλίας και Ουαλίας, η υπόθεση αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η διαμάχη ξεκίνησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον Απρίλιο, όταν η νομική εταιρεία White & Case απέστειλε επιστολή εκ μέρους ομάδας επενδυτών – μεταξύ αυτών οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited – με την οποία αμφισβητούσε τη νομιμότητα της εξαγοράς και κυρίως τον τρόπο υπολογισμού της τιμής επαναγοράς.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, λειτουργώντας ως «γλυκαντικό» για να εξασφαλιστεί η συναίνεση των πιστωτών. Έχουν λήξη το 2042 και προβλέπουν την καταβολή αποδόσεων από το 2027 και μετά, εφόσον το ελληνικό ΑΕΠ ξεπεράσει τα 267 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη υπερβεί το 2% – στόχοι που, σύμφωνα με το Bloomberg, η ελληνική οικονομία φαίνεται να πλησιάζει.

Από τότε, η χώρα έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και – όπως μεταδίδει το πρακτορείο – προγραμματίζει πρόωρη αποπληρωμή και των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σε απάντηση στις αιτιάσεις των επενδυτών, η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε στα δικαστήρια, ζητώντας να αποφανθούν αν ο υπολογισμός της τιμής επαναγοράς έγινε σωστά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η επαναγορά ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου, με τιμή €252,28 ανά 1.000 τίτλους δικαιώματος επί του ΑΕΠ, έναντι συνολικού κόστους περίπου €156 εκατ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επιχειρήματα του Wilmington Trust που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα της 13ης Αυγούστου, η ειδοποίηση προς τους επενδυτές δεν συμμορφωνόταν πλήρως με τους όρους της σύμβασης. Το ταμείο διαχειρίσεως αμφισβητεί συγκεκριμένα τη μεθοδολογία που ακολούθησε η Ελλάδα για τον υπολογισμό τόσο της «καλούμενης» τιμής όσο και της αγοραίας αξίας των τίτλων.

Όπως υποστηρίζει, η τρέχουσα αξία στην αγορά ήταν κατά περίπου 36% υψηλότερη από την τιμή που κατέβαλε η ελληνική πλευρά. Αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς ήταν νόμιμη, αλλά η τιμή ήταν λανθασμένη, τότε η διαφορά αυτή ενδέχεται να πρέπει να καταβληθεί στους επενδυτές.

Κατά το Bloomberg, στην περίπτωση που δεν είχε προχωρήσει η εξαγορά, η Ελλάδα ενδέχεται να πλήρωνε τόκους ύψους περίπου €375 εκατ. το 2027, αν επιβεβαιώνονταν οι προβλεπόμενοι στόχοι ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Bloomberg, το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,3% το 2023 και το 2024, ενώ για το 2025 αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 2%. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας το 2024 διαμορφώθηκε στα €237,6 δισ.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Wilmington Trust, η Gemsstock και η White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα του πρακτορείου.