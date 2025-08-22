Bloomberg: Δικαστική διαμάχη Ελλάδας με επενδυτές για την επαναγορά ομολόγων συνδεδεμένων με την κρίση χρέους

Enikos Newsroom

οικονομία

οικονομία

Περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με αντιδράσεις από επενδυτές, αυτή τη φορά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής, αλλά λόγω μιας πρόωρης επαναγοράς ομολόγων.

Bloomberg: Ο Χαφτάρ έτοιμος να εγκρίνει την συμφωνία με την Τουρκία για έρευνες υδρογονανθράκων μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Wilmington Trust, που ενεργεί ως διαχειριστής των τίτλων δικαιώματος επί του ΑΕΠ (GDP-linked securities), απαιτεί αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα άσκησης δικαιώματος επαναγοράς που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στα δικαστήρια επιχειρηματικών και ακινήτων υποθέσεων της Αγγλίας και Ουαλίας, η υπόθεση αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η διαμάχη ξεκίνησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον Απρίλιο, όταν η νομική εταιρεία White & Case απέστειλε επιστολή εκ μέρους ομάδας επενδυτών – μεταξύ αυτών οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited – με την οποία αμφισβητούσε τη νομιμότητα της εξαγοράς και κυρίως τον τρόπο υπολογισμού της τιμής επαναγοράς.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, λειτουργώντας ως «γλυκαντικό» για να εξασφαλιστεί η συναίνεση των πιστωτών. Έχουν λήξη το 2042 και προβλέπουν την καταβολή αποδόσεων από το 2027 και μετά, εφόσον το ελληνικό ΑΕΠ ξεπεράσει τα 267 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη υπερβεί το 2% – στόχοι που, σύμφωνα με το Bloomberg, η ελληνική οικονομία φαίνεται να πλησιάζει.

Από τότε, η χώρα έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και – όπως μεταδίδει το πρακτορείο – προγραμματίζει πρόωρη αποπληρωμή και των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σε απάντηση στις αιτιάσεις των επενδυτών, η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε στα δικαστήρια, ζητώντας να αποφανθούν αν ο υπολογισμός της τιμής επαναγοράς έγινε σωστά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η επαναγορά ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου, με τιμή €252,28 ανά 1.000 τίτλους δικαιώματος επί του ΑΕΠ, έναντι συνολικού κόστους περίπου €156 εκατ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επιχειρήματα του Wilmington Trust που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα της 13ης Αυγούστου, η ειδοποίηση προς τους επενδυτές δεν συμμορφωνόταν πλήρως με τους όρους της σύμβασης. Το ταμείο διαχειρίσεως αμφισβητεί συγκεκριμένα τη μεθοδολογία που ακολούθησε η Ελλάδα για τον υπολογισμό τόσο της «καλούμενης» τιμής όσο και της αγοραίας αξίας των τίτλων.

Όπως υποστηρίζει, η τρέχουσα αξία στην αγορά ήταν κατά περίπου 36% υψηλότερη από την τιμή που κατέβαλε η ελληνική πλευρά. Αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς ήταν νόμιμη, αλλά η τιμή ήταν λανθασμένη, τότε η διαφορά αυτή ενδέχεται να πρέπει να καταβληθεί στους επενδυτές.

Κατά το Bloomberg, στην περίπτωση που δεν είχε προχωρήσει η εξαγορά, η Ελλάδα ενδέχεται να πλήρωνε τόκους ύψους περίπου €375 εκατ. το 2027, αν επιβεβαιώνονταν οι προβλεπόμενοι στόχοι ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Bloomberg, το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,3% το 2023 και το 2024, ενώ για το 2025 αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 2%. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας το 2024 διαμορφώθηκε στα €237,6 δισ.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Wilmington Trust, η Gemsstock και η White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα του πρακτορείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περιορίζετε τους υδατάνθρακες; Αυτά είναι τα 9 φρούτα που έχουν ελάχιστους, σύμφωνα με ειδικούς

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Ουκρανία: Νέες επιθέσεις με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου της Ρωσίας – Σκληρή αντίδραση από την Ουγγαρία

Μαύρες τρύπες: Ένα νέο μοντέλο για τον πρώιμο σχηματισμό τους μπορεί να φέρει επανάσταση στην κοσμολογία

Όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις στο «Made by Google»: Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold και Pixel Watch 4
περισσότερα
14:26 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 – Τα στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας

Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μι...
08:18 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης πακέτο 1,5 δισ. ευρώ – Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και στήριξη της μεσαίας τάξης

Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θ...
07:34 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρυπτονομίσματα: Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Σε πλήρη ισχύ βρίσκονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των κατόχων κρυπτονομισμάτων και την ε...
09:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από τον Οκτώβριο

Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο