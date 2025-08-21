Bloomberg: Ο Χαφτάρ έτοιμος να εγκρίνει την συμφωνία με την Τουρκία για έρευνες υδρογονανθράκων μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

Το ανατολικό κοινοβούλιο στην Λιβύη πρόκειται να ψηφίσει για ένα σύμφωνο του 2019 που θα επιτρέψει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες για ενέργεια στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το πρακτορείο σχολιάζει ότι σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, πρόκειται για μια δραματική στροφή που αποτελεί το τελευταίο σημάδι της αύξησης των δεσμών μεταξύ της Άγκυρας και της περιοχής.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη πρόκειται να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες για το σύμφωνο του 2019 που καθορίζει τους όρους μιας συμφωνίας εξερεύνησης, δήλωσαν άνθρωποι στην Τουρκία και τη Λιβύη που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις. Τα περισσότερα εμπόδια για τη συμφωνία έχουν αρθεί, είπαν, αρνούμενοι να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η σπαρασσόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο χώρα μέλος του ΟΠΕΚ είναι διαιρεμένη μεταξύ αντίπαλων διοικήσεων στη Βεγγάζη και τη δυτική πρωτεύουσα, την Τρίπολη. Η τελευταία έχει στενές σχέσεις με την Τουρκία και υποστηρίζει ήδη τη συμφωνία, αλλά η σθεναρή αντίδραση από τα ανατολικά -όπου κυριαρχεί ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατιωτικού διοικητή Χαλίφα Χάφταρ- εμπόδιζε μέχρι τώρα την εφαρμογή της.

Αυτό έχει αλλάξει, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg. Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα μπορούσαν να αρχίσουν έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τουρκικά πλοία σε μια περιοχή μεταξύ της Κρήτης και της Τουρκίας, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες κατηγορούν την Τουρκία για προσπάθεια κυριαρχίας στα διεκδικούμενα ύδατα.

Ο εμφύλιος στην Λιβύη

Η αλλαγή πλεύσης της Ανατολικής Λιβύης σημαίνει ότι υπάρχει μια νέα εκτόνωση της έντασης μεταξύ της Τουρκίας και του Χάφταρ, οι οποίοι πολέμησαν σε αντίπαλες πλευρές μιας πολύμηνης μάχης για τη λιβυκή πρωτεύουσα, το 2019 και το 2020.

Η Τουρκία υποστήριξε στρατιωτικά την προηγούμενη κυβέρνηση στην Τρίπολη που είχε ισλαμιστικό πρόσημο και την οποία ο Χάφταρ – ο οποίος συγκαταλέγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία στους συμμάχους του – προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει.

Μια ειρηνευτική κίνηση που υποστηρίχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη εγκατέστησε έναν νέο πρωθυπουργό, τον Abdul Hamid Dbeibah, αλλά απέτυχε να επιδιορθώσει το χάσμα. Η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη και η ανατολική πλευρά της Λιβύης έχουν περιοδικές διαμάχες για τα έσοδα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου της Αφρικής και τον έλεγχο ζωτικών κρατικών θεσμών, στην Λιβύη, αν και εδώ και χρόνια δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια εργάζεται αθόρυβα για την οικοδόμηση σχέσεων με τον Haftar. Η πρωτοβουλία ακολουθεί την προσέγγιση ορόσημο της Άγκυρας με την Αίγυπτο, μετά από μια περίπου οκταετή αντιπαράθεση που προήλθε από τη στάση της Τουρκίας στο πολιτικό Ισλάμ. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν πέρυσι στη Λιβύη για να επιλύσουν μια διαμάχη εξουσίας για την κεντρική τράπεζα, η οποία κινδύνευε να εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο, αναφέρει το Bloomberg.

Ναυτική επίσκεψη

Σε μια περαιτέρω ένδειξη βελτίωσης των δεσμών, ανάμεσα στην Άγκυρα και στην κυβέρνηση του Χαφτάρ, μια κορβέτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, TCG Kinaliada, πραγματοποιεί μια πρώτη επίσκεψη στο λιμάνι της Βεγγάζης αυτή την εβδομάδα, ενώ η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατιωτικούς εκπαιδευτές και συμβούλους, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις κινήσεις.

Ο γιος του Χαφτάρ και διάδοχός του, ο Σαντάμ, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού της Τουρκίας στην Άγκυρα τον Απρίλιο.