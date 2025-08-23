Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ανατροπή του τουριστικού λεωφορείου στον Νιαγάρα

Τραγωδία στη Δυτική Νέα Υόρκη την Παρασκευή, όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οδηγός φαίνεται πως αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε απότομα και το λεωφορείο κατέληξε σε χαντάκι. Το όχημα κατευθυνόταν από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη, όταν ξαφνικά βγήκε εκτός πορείας. Το δυστύχημα έγινε στον Διαπολιτειακό 90, τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York. 6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients. This is a… pic.twitter.com/YXpv7AKcBP — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 22, 2025

A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

According to reports, the bus collided with a… pic.twitter.com/ttRKbpSgzs — T_CAS videos (@tecas2000) August 22, 2025

Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, μαζί με τον οδηγό. Επτά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κέντρο τραυμάτων, ενώ τουλάχιστον τέσσερις διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της περιοχής. Η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα δύσκολη, με τον εκπρόσωπο της πολιτειακής αστυνομίας, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, να τονίζει: «Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς νεκρούς, πολλούς εγκλωβισμένους και πολλούς τραυματίες». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες και εκτίμησε πως «οι περισσότεροι επιβάτες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, γι’ αυτό και εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο».

Μεταφραστές κλήθηκαν να βοηθήσουν τις αρχές, καθώς οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι και Φιλιππινέζοι. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ενημερώθηκε άμεσα για την τραγωδία και έγραψε στο X: «Η ομάδα μου συνεργάζεται στενά με την [κρατική αστυνομία] και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους».

Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει τη Νέα Υόρκη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του λεωφορείου.