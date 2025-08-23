Bundesliga: Εντυπωσιακή πρεμιέρα με «εξάσφαιρη» Μπάγερν Μονάχου – Δείτε τα γκολ

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη νέα σεζόν στη Bundesliga, καθώς στην πρεμιέρα συνέτριψε τη Λειψία με 6-0 και έδειξε ότι παραμένει το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της. Η ομάδα του Μονάχου μπήκε με αυτοπεποίθηση, κυριάρχησε σε κάθε γραμμή του γηπέδου και έκανε ό,τι ήθελε.

Πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν ο Χάρι Κέιν, που σημείωσε χατ τρικ μέσα σε 14 λεπτά, και ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος ξεχώρισε με την ενέργειά του και τα κρίσιμα γκολ του. Ο Ολίσε άνοιξε το σκορ στο 27’, με τον Ντίας να ακολουθεί πέντε λεπτά αργότερα για το 2-0. Στο 42’ ο ίδιος ο Ολίσε έδωσε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της Λειψίας, γράφοντας το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε δράση ο Κέιν, ο οποίος στο 64’ έκανε το 4-0, στο 74’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0 και στο 78’ ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ, διαμορφώνοντας το τελικό 6-0.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Μπάγερν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι μπαίνει δυνατά στη νέα σεζόν, ενώ η Λειψία έδειξε εμφανή αμυντικά κενά που δεν μπόρεσε να καλύψει σε κανένα σημείο του αγώνα.

Δείτε ΕΔΩ τα highlights του αγώνα

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Bundesliga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου