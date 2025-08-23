Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στους Παξούς, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας. Το παιδί, που ήταν το μοναδικό μέλος μιας οικογένειας από την Αλβανία η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και χρόνια, ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή της μητέρας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους γύρω στις 3 το μεσημέρι. Η μητέρα, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί, άρχισε να το αναζητά μαζί με γείτονες στην περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας, ο μάγειρας μιας βίλας εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα, όταν πήγε εκεί για να πιάσει δουλειά. Εκείνη την ώρα, οι τουρίστες που διέμεναν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.

Η μητέρα του παιδιού κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπύλη στο πέος: Γιατί κάποιες γυναίκες το απολαμβάνουν – Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι άνδρες

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών ...

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Το «αντίο» της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά με έναν πίνακα και ένα ποίημα

Η ζωγράφος και εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη και ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος τίμη...
23:37 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα – «Είναι ιογενής, ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα μεγάλης ηλικίας» λέει η Ματίνα Παγώνη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο νησί της Κέας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, με...
23:20 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, η μία σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) για φωτιά...
23:12 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε υπάλληλο καθαριότητας – Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο στην καθαριότητα τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο