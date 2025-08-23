Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στους Παξούς, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας. Το παιδί, που ήταν το μοναδικό μέλος μιας οικογένειας από την Αλβανία η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και χρόνια, ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή της μητέρας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους γύρω στις 3 το μεσημέρι. Η μητέρα, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί, άρχισε να το αναζητά μαζί με γείτονες στην περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας, ο μάγειρας μιας βίλας εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα, όταν πήγε εκεί για να πιάσει δουλειά. Εκείνη την ώρα, οι τουρίστες που διέμεναν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.

Η μητέρα του παιδιού κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.