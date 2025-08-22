Κρήτη: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, η μία σε σοβαρή κατάσταση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, η μία σε σοβαρή κατάσταση
Φωτογραφία Αρχείου

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) για φωτιά στην περιοχή της Αμμουδάρας, και συγκεκριμένα στο γήπεδο του ΕΓΟΗ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δύο άτομα που βρισκόντουσαν στα αποδυτήρια την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα cretalive.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, από όπου κι η πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισαν μια γυναίκα, την οποία και εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αλλά κι έναν άνδρα με σοβαρά εγκαύματα. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 υπαλλήλους, κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε από γεννήτρια, οι ακριβείς όμως συνθήκες ερευνώνται.

