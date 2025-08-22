Ασπρόπυργος: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε υπάλληλο καθαριότητας – Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου. Ο υπάλληλος, την ώρα που εκτελούσε την αποκομιδή απορριμμάτων στη θέση Γκορυτσά, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από άγνωστα άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες.

Οι δράστες φέρεται να χτύπησαν τον εργαζόμενο με σιδερογροθιές, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιτιθέμενοι είχαν στήσει ενέδρα, περιμένοντας τον υπάλληλο την ώρα της δουλειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εξιχνίασης της Ασφάλειας Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για το κίνητρο της επίθεσης.

00:08 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στους Παξούς: Κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στους Παξούς, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέ...
00:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Το «αντίο» της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά με έναν πίνακα και ένα ποίημα

Η ζωγράφος και εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη και ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος τίμη...
23:37 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Κέα – «Είναι ιογενής, ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα μεγάλης ηλικίας» λέει η Ματίνα Παγώνη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο νησί της Κέας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, με...
23:20 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, η μία σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) για φωτιά...
