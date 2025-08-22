Ασπρόπυργος: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε υπάλληλο καθαριότητας – Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου. Ο υπάλληλος, την ώρα που εκτελούσε την αποκομιδή απορριμμάτων στη θέση Γκορυτσά, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από άγνωστα άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες.

Οι δράστες φέρεται να χτύπησαν τον εργαζόμενο με σιδερογροθιές, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιτιθέμενοι είχαν στήσει ενέδρα, περιμένοντας τον υπάλληλο την ώρα της δουλειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εξιχνίασης της Ασφάλειας Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για το κίνητρο της επίθεσης.