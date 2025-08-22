Λαμία: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που ρήμαζε το σχολικό συγκρότημα – Συλλήψεις και δικογραφίες σε γονείς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΑΜΙΑ

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας στην Λαμία έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας για τους βανδαλισμούς και τις κλοπές που σημειώθηκαν στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιτέας, αποκαλύπτοντας την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που αποτελούνταν από ανήλικους μαθητές.

Από την πρώτη ημέρα της αστυνομικής επιχείρησης, για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος πέντε γονιών.

Σύσταση συμμορίας και απόπειρα εμπρησμού

Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, καθώς τους αποδίδεται κατά περίπτωση σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα εμπρησμού και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της, Τετάρτης 20 Αυγούστου, όταν δύο από τους ανήλικους εντοπίστηκαν εντός του σχολικού συγκροτήματος να προκαλούν εκ νέου φθορές. Κατά τη σύλληψή τους μάλιστα, προέβαλαν αντίσταση, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε τσαντάκι με οινόπνευμα, αποσμητικό σπρέι και αναπτήρα.

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι άλλοι δύο ανήλικοι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας.

Έκλεβαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό από το σχολείο – Βρέθηκαν laptop, κάμερες και 610 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι τρεις από τους ανήλικους είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα από τα τέλη Μαΐου, με τον τέταρτο να προσχωρεί σε αυτήν στις αρχές Αυγούστου. Στόχος τους ήταν η επαναλαμβανόμενη διάπραξη φθορών και κλοπών εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Από τις 20 Μαΐου έως και τις 20 Αυγούστου 2025, εξιχνιάστηκαν συνολικά επτά περιπτώσεις φθορών, τρεις περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των ανηλίκων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων:

Κεντρικές μονάδες και οθόνες Η/Υ

  • Laptop, tablet και περιφερειακές συσκευές (ηχεία, «ποντίκια», πληκτρολόγια, ακουστικά κ.ά.)
  • Κάμερες, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, φορτιστές και καλώδια διαφόρων τύπων
  • Το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ
  • Η αστυνομική επιχείρηση και η προανάκριση

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συνέδραμαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., του Αστυνομικού Τμήματος Άμφισσας – Δελφών, καθώς και του Τμήματος Τροχαίας της ίδιας περιοχής. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται και περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με τις ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων ενηλίκων.

