Νετανιάχου: Θα καταλάβουμε την Γάζα ανεξάρτητα από το εάν η Χαμάς δεχθεί την συμφωνία εκεχειρίας

Το Ισραήλ θα καταλάβει την Γάζα ανεξάρτητα από εάν η Χαμάς δεχθεί μία συμφωνία για την κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, υποστήριξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο Sky News της Αυστραλίας η οποία μεταδόθηκε σήμερα αλλά βιντεοσκοπήθηκε στις αρχές της εβδομάδας πριν η Χαμάς ανακοινώσει ότι αποδέχεται την πρόταση Κατάρ – Αιγύπτου για συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου εάν το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει ολόκληρη την Γάζα και να εξολοθρεύσει την Χαμάς ακόμη και αν η οργάνωση δεχθεί την συμφωνία για εκεχειρία και για απελευθέρωση των ομήρων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε καταφατικά και τόνισε ότι «θα το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως. Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ότι θα αφήσουμε τη Χαμάς εκεί».

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην Γάζα μπορεί να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς «παραδώσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους εναπομείναντες 50 ομήρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 είναι ζωντανοί».

Ο Νετανιάχου μίλησε και για τις αναφορές ότι οι κάτοικοι της Γάζας στρέφονται κατά της Χαμάς και τόνισε ότι στόχος του Ισραήλ είναι «να απελευθερώσουμε τη Γάζα, να τους απελευθερώσουμε από την τυραννία της Χαμάς, να απελευθερώσουμε το Ισραήλ και τους άλλους από την τρομοκρατία της Χαμάς, να δώσουμε στη Γάζα και το Ισραήλ ένα διαφορετικό μέλλον».