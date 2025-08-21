Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

17:07 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

