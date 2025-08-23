Όλυμπος: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης ορειβάτισσας που τραυματίστηκε

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε στο πόδι στον Όλυμπο με τη μεταφορά της από το καταφύγιο Πετροστρούγκα στη θέση Γκορτσιά, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.