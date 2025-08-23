Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Η επιθυμία της οικογένειας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Η επιθυμία της οικογένειας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο, στις 12:00 το μεσημέρι, η κηδεία του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί, ώστε να πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες.

Ο 59χρονος πολιτικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική. Για περίπου μία ώρα οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο, μέσα σε 21 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η κλήση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή της Καλογριάς.

Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Οι πρώτες ενέργειες έγιναν πριν ακόμη φτάσει το ασθενοφόρο, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και από έναν γιατρό που ήταν στο σημείο. Στη συνέχεια, η διαδικασία συνεχίστηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ με όλα τα απαραίτητα μέσα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο Βεσυρόπουλος παρελήφθη στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου στις 14:19 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, σε μήνυμά της, απηύθυνε έκκληση: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στη μέση: Τι συμβουλεύει κορυφαίος χειρουργός για να τον αντιμετωπίσετε άμεσα

Είστε μοναχικός ή ηγέτης; Απαντήστε στο viral τεστ προσωπικότητας και ανακαλύψτε στοιχεία του πραγματικού σας εαυτού

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με την Μοάνα σε 12 δευτερόλεπτα

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί
περισσότερα
07:28 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν κα...
06:46 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Μαύρο Φεγγάρι: Σήμερα η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Σήμερα, 23 Αυγούστου, ένα σπάνιο φαινόμενο θα εμφανιστεί στον ουρανό και θα τραβήξει την προσο...
06:38 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/8) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Σαν σήμερα 23 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ευρωπαϊκή ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο