Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Η επιθυμία της οικογένειας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο, στις 12:00 το μεσημέρι, η κηδεία του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί, ώστε να πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες.

Ο 59χρονος πολιτικός έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική. Για περίπου μία ώρα οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο, μέσα σε 21 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η κλήση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή της Καλογριάς.

Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Οι πρώτες ενέργειες έγιναν πριν ακόμη φτάσει το ασθενοφόρο, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και από έναν γιατρό που ήταν στο σημείο. Στη συνέχεια, η διαδικασία συνεχίστηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ με όλα τα απαραίτητα μέσα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο Βεσυρόπουλος παρελήφθη στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου στις 14:19 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, σε μήνυμά της, απηύθυνε έκκληση: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».