ΗΠΑ: Το κράτος αποκτά μετοχικό μερίδιο 10% στην Intel ύστερα από την συμφωνία Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μετοχικό μερίδιο 10% στην Intel, σε μια συμφωνία που ολοκληρώθηκε λίγες εβδομάδες αφότου ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ως «ακατάλληλο για τη θέση» και με «σύγκρουση συμφερόντων».

«Είναι μεγάλη μου τιμή να σας ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλέον κατέχουν και ελέγχουν πλήρως το 10% της INTEL, μιας σπουδαίας αμερικανικής εταιρείας με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό μέλλον. Διαπραγματεύτηκα αυτή τη συμφωνία με τον Lip-Bu Tan, τον ιδιαίτερα σεβαστό Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πλήρωσαν τίποτα για αυτές τις μετοχές, οι οποίες πλέον αποτιμώνται σε περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια εξαιρετική συμφωνία για την Αμερική και, επίσης, μια εξαιρετική συμφωνία για την INTEL. Η κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών και τσιπ, που είναι και ο τομέας της INTEL, είναι θεμελιώδης για το μέλλον του έθνους μας. ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.»

Η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε το μερίδιο αυτό μέσω της μετατροπής 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προηγούμενα εκταμιευμένα κεφάλαια και δεσμεύσεις. Συνολικά, εξασφάλισε 433,3 εκατομμύρια μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε τιμή 20,47 δολαρίων ανά μετοχή — τιμή χαμηλότερη από το κλείσιμο της Παρασκευής, που ήταν 24,80 δολάρια. Αυτό δίνει ήδη ένα λογιστικό κέρδος περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με την κίνηση αυτή, η Ουάσιγκτον γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, τη στιγμή που η εταιρεία της Σάντα Κλάρα περνά δύσκολη φάση, έχοντας ανακοινώσει απολύσεις άνω των 20.000 εργαζομένων. Ο νέος CEO, Lip-Bu Tan, βρίσκεται στη θέση του μόλις πέντε μήνες, ωστόσο η παρουσία του είχε αμφισβητηθεί ήδη από τις αρχές του μήνα, όταν ορισμένοι νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, λόγω παλαιότερων επενδύσεών του σε κινεζικές εταιρείες. Ο Τραμπ είχε εκμεταλλευτεί αυτές τις ανησυχίες με ανάρτηση στις 7 Αυγούστου, ζητώντας την παραίτησή του.

Τελικά, ο ίδιος υπαναχώρησε, όταν ο Tan δήλωσε δημόσια την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ με επιστολή προς τους εργαζομένους της Intel και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συμφωνία, που δείχνει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει στην ανάκαμψη της Intel, η οποία έχει καταγράψει απώλειες άνω των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα τέλη του 2023. Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Tan «ιδιαίτερα σεβαστό» CEO.

Ο Lip-Bu Tan, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για τη στήριξή του. «Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο Πρόεδρος και η Διοίκηση στην Intel και ανυπομονούμε να εργαστούμε για την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής υπεροχής των ΗΠΑ», δήλωσε, τονίζοντας ότι η συμφωνία αυτή θα δώσει νέα ώθηση σε έναν τομέα κρίσιμο για το μέλλον της χώρας.

