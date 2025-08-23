Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή. Ο γνωστός τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, έχει ήδη προειδοποιήσει με νέες μηνύσεις, δείχνοντας αποφασισμένος να κινηθεί εναντίον όσων τον οδήγησαν να περάσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Το 2021 η μητέρα του, η κυρία Κλειώ, είχε μιλήσει δημόσια για εκείνον με συγκινητικά λόγια σε εκπομπή του Alpha. «Δούλευε και πήγαινε στο Λύκειο. Πήγαινε το πρωί. Έφυγε από μικρό παιδί στις επαρχίες μόνος του. Ποτέ δεν τσακώθηκε με τις αδερφές του. Μπορώ να σου πω ότι τις πρόσεχε κιόλας. Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι το “Ποτέ” που το έχει γράψει ο Πάριος για τον Γιώργο».

Στα λόγια της η συγκίνηση ήταν φανερή, όμως όσα είχε πει τότε ο ίδιος για τις οικογένειες έμοιαζαν να προμηνύουν όσα θα ακολουθούσαν. «Και στις οικογένειες που είναι δεμένες υπάρχουν επίσης προβλήματα γιατί ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεσαι καθαρά για τις αδερφές σου, για τους αδερφούς σου, για τους γονείς σου. Αλλά είμαστε μια οικογένεια που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας σε κανέναν το γεγονός να είναι εις βάρος των άλλων ή να κάνει κακό ένας τον άλλον».

Την ίδια χρονιά, ο τραγουδιστής απομάκρυνε την αδερφή του Βάσω από τα επαγγελματικά του, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που κρατούσε περίπου 20 χρόνια. Η εμπιστοσύνη χάθηκε και η οικονομική διαχείριση πέρασε για πρώτη φορά στα χέρια του.

Όσα ακολούθησαν κορυφώθηκαν το 2024 με την αποστολή εξωδίκου προς εκείνη, γεγονός που άλλαξε οριστικά τις ισορροπίες. «Μεγάλη ματαίωση να εμπιστεύεσαι στους κοντινούς και αγαπημένους ανθρώπους σου και να ανακαλύπτεις πως εκείνοι μόνο έτσι δεν σε είδαν παρά μόνο σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης».

Τα χαμόγελα που μοιραζόταν η οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσβησαν, ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις του ήταν φανερή η απογοήτευσή του.

Στην τελευταία μεγάλη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε την πικρία του, κυρίως απέναντι στους γονείς του. «Οι ελληνικές οικογένειες είχα πει και στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα. Με ποια έννοια; Οι γονείς πολλές φορές ή οι συγγενείς πολλές φορές που δεν τους επιλέγουμε είναι πάνω μας και ο καθένας σκέφτεται, “σ’ αγαπάει”, από αγάπη το κάνει αλλά με αγάπη σύμφωνα με αυτό που θέλει ο άλλος να είσαι. Όχι αυτό που θέλεις εσύ να είσαι. Μεγαλώνοντας σε ένα καθεστώς φόβου. Δηλαδή, χωρίς όλες να σε φοβίζει πραγματικά με την έννοια μου. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο υπάρχει ένα μη-αυτό, μη-εκείνο, μη-το άλλο. Δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα ενοχές, δημιουργεί χειριστικές συμπεριφορές από τους άλλους».

Ο καλλιτέχνης μέσω του δικηγόρου του προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρές κινήσεις με νέες μηνύσεις. Από την άλλη πλευρά, η οικογένειά του παραμένει σιωπηλή, επιμένοντας στην τελευταία ανακοίνωση που είχε εκδώσει, όπου τόνιζε ότι όλες οι ενέργειες έγιναν με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ζωής και της υγείας του.