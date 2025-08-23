Συρία: Επίθεση βομβιστών-καμικάζι του ΙΚ, αστυνομικός και οι δυο δράστες νεκροί

Αστυνομικός σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε επίθεση βομβιστών-καμικάζι στην ανατολική Συρία, ενέργεια αποδοθείσα στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ενώ οι δυο δράστες της είναι επίσης νεκροί, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Ντάες (σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά) επιτέθηκε σε φυλάκιο ελέγχου στη Σισάγιγια, στη Μαγιαντίν. Οι δυνάμεις στο φυλάκιο κατάφεραν να σκοτώσουν τον έναν από τους δράστες, ενώ ο δεύτερος ανατινάχτηκε», σύμφωνα με το SANA.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως «μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας έπεσε μάρτυρας στην επίθεση» του βομβιστή-καμικάζι.

Το περασμένο Σάββατο, συριακά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχτηκε στη Δαμασκό, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει το 2014 αχανείς τομείς της Συρίας και του Ιράκ, όμως το «χαλιφάτο» του κατέρρευσε τελικά, το 2019 στο συριακό έδαφος, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, κυρίως από τις συριακές κουρδικές δυνάμεις με υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πυρήνες εν υπνώσει της οργάνωσης, ιδίως σε τομείς της ερήμου, που διεξάγουν ακόμη επιθέσεις.

