Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά σε στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πέρασαν τα σύνορα της χώρας

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά σε Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασαν για λίγο τα βαριά οχυρωμένα σύνορα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Βόρεια Κορέα κατηγορεί τη Σεούλ ότι οδηγεί την κατάσταση σε «ανεξέλεγκτες» εντάσεις.

Η ένταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, προσπαθεί να οικοδομήσει «στρατιωτική εμπιστοσύνη» με τον Βορρά, παρότι η Πιονγκγιάνγκ δηλώνει πως δεν ενδιαφέρεται για βελτίωση σχέσεων.

Σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας, αρκετοί Βορειοκορεάτες στρατιώτες διέσχισαν τα σύνορα την Τρίτη, ενώ εργάζονταν στη ναρκοθετημένη Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) που χωρίζει τις δύο χώρες. «Η παραβίαση αυτή οδήγησε τον στρατό μας να ρίξει προειδοποιητικές βολές», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ, προσθέτοντας ότι «οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες αποχώρησαν προς τον βορρά» μετά το συμβάν.

Η Βόρεια Κορέα, μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, παρουσίασε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα που οι στρατιώτες της εργάζονταν για να σφραγίσουν μόνιμα τα σύνορα. Ο αντιστράτηγος Κο Τζονγκ Τσολ χαρακτήρισε το γεγονός «προμελετημένη και εσκεμμένη πρόκληση» και κατηγόρησε τη Σεούλ ότι άνοιξε πυρ με πολυβόλο, εκτοξεύοντας πάνω από 10 προειδοποιητικές βολές. «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό προοίμιο που αναπόφευκτα θα οδηγήσει την κατάσταση στην περιοχή των νότιων συνόρων —όπου ένας τεράστιος αριθμός δυνάμεων βρίσκεται σε αντιπαράθεση— σε ανεξέλεγκτη φάση», δήλωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο επεισόδιο. Στις αρχές Απριλίου, η Σεούλ είχε προχωρήσει σε προειδοποιητικά πυρά όταν περίπου δέκα Βορειοκορεάτες στρατιώτες πέρασαν για λίγο τα σύνορα. Από τον Οκτώβριο, η Πιονγκγιάνγκ έχει ανακοινώσει ότι προχωρά στο οριστικό κλείσιμο των νότιων συνόρων, ενώ κατέστρεψε τμήματα ανενεργών αλλά συμβολικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών που συνέδεαν τις δύο πλευρές.

Ο Κο προειδοποίησε ότι η Βόρεια Κορέα θα απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στο έργο σφράγισης των συνόρων. «Αν συνεχιστεί η προσπάθεια παρεμπόδισης ή περιορισμού ενός έργου που δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, ο στρατός μας θα το θεωρήσει ως εσκεμμένη στρατιωτική πρόκληση και θα προβεί σε ανάλογα αντίμετρα», τόνισε.

