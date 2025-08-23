ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

Επανέλαβε εξάλλου πως έχει δώσει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού πάρει αποφάσεις για τον πόλεμο αυτό, που διεξάγει προσωπικά προσπάθεια να τελειώσει.

«Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είδε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατόπιν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει οι δυο τους να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

Ο 79χρονος μεγιστάνας των ακινήτων επέδειξε εξάλλου στους δημοσιογράφους φωτογραφία η οποία τον εικονίζει μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας πως του την έστειλε ο ρώσος ομόλογός του. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στη μέση: Τι συμβουλεύει κορυφαίος χειρουργός για να τον αντιμετωπίσετε άμεσα

Είστε μοναχικός ή ηγέτης; Απαντήστε στο viral τεστ προσωπικότητας και ανακαλύψτε στοιχεία του πραγματικού σας εαυτού

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με την Μοάνα σε 12 δευτερόλεπτα

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί
περισσότερα
07:51 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά σε στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πέρασαν τα σύνορα της χώρας

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά σε Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασ...
06:30 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς

Δώδεκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυρών με μέλη της αστυνομ...
06:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ανάπτυξη στρατευμάτων των ΗΠΑ: Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει το «ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο εναντίον της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, με αφορμή ...
04:30 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Κολομβία: Ανακοίνωσε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών που εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις με 19 νεκρούς

Η Κολομβία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αρχίζει στρατιωτική επίθεση εναντίον ανταρτών που θεω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο