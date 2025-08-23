Ενεργειακή φτώχεια και κλειστά κλιματιστικά: Πώς η ζέστη «καίει» τα ευάλωτα νοικοκυριά

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλά νοικοκυριά στη χώρα χρησιμοποιούν το κλιματιστικό με φειδώ εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace, η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους για να μπορέσουν να καλύψουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η έρευνα δείχνει πως η ενεργειακή ένδεια πλήττει όλο και περισσότερους πολίτες, με τους πιο ευάλωτους να βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη θέση. Η κλιματική αλλαγή κάνει το πρόβλημα πιο έντονο, αφού οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες πιέζουν οικονομικά και υγειονομικά τα νοικοκυριά. Οι εικόνες μέσα στα σπίτια είναι αποκαρδιωτικές, καθώς η ζέστη καθιστά πολλές κατοικίες σχεδόν μη κατοικήσιμες.

«Το ανάβουμε ας πούμε σε συγκεκριμένες ώρες όταν υπάρχει ζέστη πολύ, αλλά όχι όμως κάθε μέρα. Όχι όπως το ανάβαμε παλιά. Θέμα οικονομίας, θέμα οικονομίας», δηλώνουν καταναλωτές, αποτυπώνοντας τη νέα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σπίτι σχεδόν των μισών νοικοκυριών είναι υπερβολικά ζεστό, αφού δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικό ή δεν διαθέτουν καθόλου. Σε τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι ανεβαίνει σε ανησυχητικά επίπεδα, ενώ τρία στα δέκα παραδέχονται ότι το καλοκαίρι ζεσταίνονται έντονα, με δύο στα δέκα να μην έχουν καν κλιματισμό.

«Στο μέτρο του δυνατού τι θα κάνεις; Άμα έχεις ζέστη μπορείς να μην το ανάψεις; Προσπαθούμε, επειδή είναι διαμπερές το σπίτι, παντζούρια ανοιχτά, παράθυρα ανοιχτά», αναφέρει στο κεντρικό δελτίο του ANT1 άλλος καταναλωτής.

Η έλλειψη θερμικής προστασίας οδηγεί πολλά νοικοκυριά, κυρίως χαμηλού εισοδήματος, σε ενεργειακή λιτότητα, αφού το κόστος είναι απαγορευτικό. Ένα στα δύο νοικοκυριά χρησιμοποιεί το κλιματιστικό λιγότερο λόγω του κόστους, επτά στα δέκα κόβουν ακόμη και από τα βασικά τους έξοδα για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, ενώ τέσσερα στα δέκα αναγκάζονται να περικόψουν τρόφιμα και φάρμακα.

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν τη δυνατότητα να το ανάψουν πλέον. Μπορεί εγώ να μην τους περιορίζω γιατί είναι για μένα θέματα υγείας και καλού ύπνου, κάποιοι άλλοι το κάνουν όμως», σημειώνουν πολίτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δίκαιη πρόσβαση στην ψύξη.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η καταγραφή που έγινε πέρσι το καλοκαίρι σε 45 ευάλωτα νοικοκυριά στον Δήμο Αθηναίων. Η μέση εσωτερική θερμοκρασία στα σπίτια, λόγω έλλειψης επαρκούς ψύξης, καταγράφηκε στους 31,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλότερη έφτασε τους 37,6 βαθμούς. Ένα νούμερο που αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών.