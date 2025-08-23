Διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι για τον Μακρόν

Η γαλλική διπλωματία κάλεσε την Παρασκευή την πρεσβεύτρια της Ιταλίας στη Γαλλία, Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο, ύστερα από τις «απαράδεκτες δηλώσεις» του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε βάρος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οι δηλώσεις του Σαλβίνι αφορούσαν την πιθανή αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην πρεσβεύτρια υπενθυμίστηκε ότι τέτοιες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με το κλίμα εμπιστοσύνης και τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και με τις πρόσφατες κοινές πρωτοβουλίες. Η ίδια πηγή τόνισε πως Γαλλία και Ιταλία έχουν δείξει «σθεναρή σύγκλιση», ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακλόνητης στήριξης προς την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του France Inter.

Ο Σαλβίνι, ερωτηθείς στο Μιλάνο για το ενδεχόμενο να σταλούν Ιταλοί στρατιώτες στην Ουκρανία σε περίπτωση που σταματήσουν οι εχθροπραξίες –πρωτοβουλία στην οποία προτίθενται να προχωρήσουν η Γαλλία και η Βρετανία– απάντησε με ειρωνεία λέγοντας ότι, εφόσον το θέλει τόσο πολύ ο Μακρόν, «μπορεί να πάει αυτός, βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι».

Ο επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκα και πολιτικός σύμμαχος της Μαρίν Λεπέν είχε ήδη στο παρελθόν στραφεί εναντίον του Γάλλου προέδρου, αποκαλώντας τον «παλαβό» και κατηγορώντας τον ότι οδηγεί την Ευρώπη σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

Παράλληλα, Γαλλία και Βρετανία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της «συμμαχίας προθύμων» κρατών, που εξετάζει την αποστολή αποσπασμάτων στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, σε περίπτωση συμφωνίας εκεχειρίας ή ειρήνης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διαφοροποιώντας τη στάση της Ρώμης από εκείνη του Παρισιού και του Λονδίνου.