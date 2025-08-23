Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστές στιγμές από τις διακοπές της. Η πρώην Playmate δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες στα social media, στις οποίες αναδεικνύει τις εντυπωσιακές της αναλογίες, με τα σχόλια και τα likes να πέφτουν «βροχή».

Το βράδυ της Παρασκευής, η Βιβή Τσιάμη ανάρτησε νέες εικόνες από τη θαλασσινή της εξόρμηση, προκαλώντας ξανά «καύσωνα» στο διαδίκτυο. Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Για μια χαλαρή βουτιά, με διψασμένους νέους «φίλους», χαρούμενο κόσμο παντού και επιστροφή στο δωμάτιο μας και στην έκπληξη των ιδιοκτητών».

Η νέα της ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για την παρουσία και τη θετική της διάθεση.