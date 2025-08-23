Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ξεχωριστές στιγμές από τις διακοπές της. Η πρώην Playmate δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες στα social media, στις οποίες αναδεικνύει τις εντυπωσιακές της αναλογίες, με τα σχόλια και τα likes να πέφτουν «βροχή».

Το βράδυ της Παρασκευής, η Βιβή Τσιάμη ανάρτησε νέες εικόνες από τη θαλασσινή της εξόρμηση, προκαλώντας ξανά «καύσωνα» στο διαδίκτυο. Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Για μια χαλαρή βουτιά, με διψασμένους νέους «φίλους», χαρούμενο κόσμο παντού και επιστροφή στο δωμάτιο μας και στην έκπληξη των ιδιοκτητών».

Η νέα της ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για την παρουσία και τη θετική της διάθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπύλη στο πέος: Γιατί κάποιες γυναίκες το απολαμβάνουν – Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν οι άνδρες

ΙΣΑ: Ζητά νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική ύπαρξη απινιδωτών σε χώρους με μεγάλο αριθμό πολιτών

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

ΥΠΑΑΤ: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών ...

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με...
00:23 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ανδρομάχη: Ζει… παιχνιδιάρικες στιγμές δίπλα στο κύμα με εντυπωσιακό μπικίνι – ΦΩΤΟ

Η Ανδρομάχη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο έπακρο και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλου...
22:35 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Κέλλυ Κελεκίδου: Το «Summer Medley» της με τον Ayman προκαλεί φρενίτιδα

Τα πολλά εκατομμύρια προβολών που οδήγησαν στο αναπόφευκτο viral βίντεο. Την μεγάλη αγάπη του ...
19:34 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Στην Ελλάδα η Μπαρ Ρεφαέλι: Βουτιές σε… μυστηριώδη παραλία για την πρώην του Ντι Κάπριο – ΦΩΤΟ

Τα ελληνικά καταγάλανα νερά απολαμβάνει η Μπαρ Ρεφαέλι. Το πρώην super model και παλιό «αμόρε»...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο