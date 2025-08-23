ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ – Τι αποκάλυψε για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα την απομαγνητοφώνηση μιας συνέντευξης με τη Γκισλέιν Μάξγουελ – την φυλακισμένη πρώην σύντροφο του παιδόφιλου χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν.

Η Μάξγουελ ανέφερε στη συνέντευξή της με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, τον περασμένο μήνα, ότι ποτέ δεν είδε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε «ανάρμοστο περιβάλλον». Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, η Μάξγουελ δήλωσε: «Ποτέ δεν είδα τον πρόεδρο σε οποιοδήποτε ανάρμοστο περιβάλλον με κανέναν τρόπο. Ο πρόεδρος δεν φέρθηκε ποτέ ανάρμοστα σε κανέναν.»

Η Μάξγουελ θυμήθηκε επίσης ότι γνώριζε τον Τραμπ και ότι πιθανώς τον συνάντησε για πρώτη φορά το 1990, όταν ο πατέρας της, ο εκδότης Ρόμπερτ Μάξγουελ, ήταν ιδιοκτήτης της εφημερίδας New York Daily News.

«Μπορεί να γνώρισα τον Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την εποχή, γιατί ο πατέρας μου ήταν φίλος του και τον συμπαθούσε πολύ», είπε η Μάξγουελ, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση.

Η Μάξγουελ ανέφερε ότι ο πατέρας της συμπαθούσε ιδιαίτερα τη σύζυγο του Τραμπ εκείνη την εποχή, την Ιβάνα, «επειδή ήταν επίσης από την Τσεχοσλοβακία, απ’ όπου καταγόταν και ο πατέρας μου».

Η ίδια καταδικάστηκε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022 σε 20 χρόνια φυλάκισης, μετά την ενοχή της για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης, καθώς παρέσυρε ανήλικα κορίτσια σε δωμάτια μασάζ όπου τα κακοποιούσε ο Τζέφρι Επστάιν. Η Μάξγουελ έχει ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ανατρέψει την καταδίκη της.

Ο Επστάιν, 66 ετών, βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας, λόγω των διασυνδέσεων που είχαν εκείνος και η Γκισλέιν Μάξγουελ με διάσημα πρόσωπα — όπως μέλη βασιλικών οικογενειών, προέδρους και δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ. Κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Επστάιν και τη Μάξγουελ, δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για εγκλήματα.

Ο Τραμπ γνώριζε τον Επστάιν κοινωνικά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ το 2021, ο μακροχρόνιος πιλότος του Επστάιν, Λόρενς Βισόσκι, κατέθεσε ότι ο Τραμπ είχε πετάξει αρκετές φορές με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν — κάτι που ο Τραμπ έχει αρνηθεί.

Η Μάξγουελ, στη συνέντευξή της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι ποτέ δεν είδε τον Τραμπ να δέχεται μασάζ.

Ανέφερε επίσης στον κ. Μπλανς ότι «ο Τραμπ ήταν πάντα πολύ εγκάρδιος και ευγενικός μαζί μου», προσθέτοντας:

«Και θέλω απλώς να πω ότι θαυμάζω το εξαιρετικό του επίτευγμα να γίνει πρόεδρος».

Η δημοσιοποίηση της απομαγνητοφώνησης έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Τραμπ δέχεται επικρίσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους υποστηρικτές όσο και από Δημοκρατικούς, εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης –υπό την προεδρία του– να μη δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Επστάιν, παρόλο που είχε δεσμευτεί προεκλογικά να το πράξει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, μετά από ανασκόπηση της υπόθεσης Επστάιν, δεν βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό «πελατολόγιο», ούτε υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο φυλακισμένος χρηματοδότης εκβίαζε διάσημους άνδρες.

Στην απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης της Μάξγουελ με το Υπουργείο, η πρώην σύντροφος του Επστάιν ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη κάποιου «πελατολογίου» του Επστάιν.

Μετά τη συνέντευξή της τον Ιούλιο, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε φυλακή ελαχίστης ασφαλείας στην πόλη Μπράιαν του Τέξας, από τη φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Τalahassee της Φλόριντα, όπου κρατούνταν σε εγκαταστάσεις που φιλοξενούσαν άνδρες και γυναίκες.