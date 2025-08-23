Παξοί: Από τον μάγειρα της βίλας εντοπίστηκε στην πισίνα η 4χρονη – Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα η μητέρα

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου, η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας, στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού τους γύρω στις 3 το μεσημέρι. Η μητέρα, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί, άρχισε να το αναζητά μαζί με γείτονες στην περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας, ο μάγειρας μιας βίλας εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα, όταν πήγε εκεί για να πιάσει δουλειά. Εκείνη την ώρα, οι τουρίστες που διέμεναν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν, ενώ η μητέρα συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

 

