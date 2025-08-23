Νάξος: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη διαρρήκτη σε συγκρότημα κατοικιών – Αναζητούνται οι συνεργοί του  

Νάξος: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη διαρρήκτη σε συγκρότημα κατοικιών – Αναζητούνται οι συνεργοί του  

Κινηματογραφική καταδίωξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στη Νάξο, όταν σπείρα διαρρηκτών που το τελευταίο διάστημα «χτυπούσε» σε Πάρο και Νάξο, έδρασε εκ νέου στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου.

Οι δράστες, όπως μεταδίδει το cyclades24, αφού εισέβαλαν σε πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν, έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι άνδρες της Ασφάλειας Νάξου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία – χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα – τα οποία παραδόθηκαν στις αρχές. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο συνεργός του, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παρακείμενο κτίριο υπό ανέγερση δεν απέδωσαν καρπούς, με τις αρχές να εκτιμούν ότι διέφυγε από την πίσω πλευρά. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για περισσότερα από δύο άτομα, καθώς οι διαδοχικές διαρρήξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν παράλληλες ενέργειες σε διαφορετικές οικίες.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη μία σχολική τσάντα γεμάτη κλοπιμαία και ένα μεγάλο κατσαβίδι, με το οποίο φαίνεται πως παραβίαζαν τα σπίτια οι δράστες.

