Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σκότωσε την 36χρονη επειδή νόμιζε ότι διατηρεί σχέση με άλλον – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Άφαντος παραμένει ο 40χρονος δράστης αλβανικής καταγωγής, που το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, δολοφόνησε την σύζυγό του στο διαμέρισμά τους στον Βόλο, μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Όπως έγραψε την Παρασκευή το enikos.gr, ο άνδρας είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ είχε αποπειραθεί και να αυτοκτονήσει. Συγκεκριμένα, στις 28 Ιουνίου είχε διαταχθεί η ακούσια προσαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία, μετά την απόπειρα που έκανε για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο καταζητούμενος να έχει αυτοκτονήσει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που στηρίζουν αυτό το σενάριο, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πώς έγινε το φονικό

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

«Νόμιζε ότι διατηρεί σχέση με κάποιον άλλον»

Από την μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας δεν έχει προκύψει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Ωστόσο, τα παιδιά του ζευγαριού αποκάλυψαν ότι οι καβγάδες το τελευταίο διάστημα ήταν συχνοί.

Σύμφωνα με το Mega, τα παιδιά του ζευγαριού, μιλώντας στους αστυνομικούς, ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στην οικογένεια, κυρίως οικονομικά. Όπως είπαν, μόνο η μεγαλύτερη κόρης της οικογένειας δούλευε και αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στο σπίτι.

Επίσης τα παιδιά ανέφεραν, ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή και πίστευε ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, που ήταν και ο λόγος για κάποιους από τους καβγάδες.

Τα παιδιά φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς ότι σήμερα ο πατέρας τους είδε την 36χρονη σύζυγό του να κάνει κάτι στο κινητό και θεώρησε ότι γράφει μήνυμα σε κάποιον. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καβγά, και σε κάποια στιγμή ο 40χρονος έπιασε ένα αιχμηρό αντικείμενο και άρχισε να χτυπά την 36χρονη.

«Το παιδί της κρατούσε το λαιμό»

Γείτονας του ζευγαριού περιέγραψε στο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα. «Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό. Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα» ανέφερε.

Έκκληση του θείου του δράστη από την Αλβανία για να παραδοθεί

Ο θείος του 40χρονου, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία, έκανε έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί. «Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του».

Σύμφωνα με τον θείο του 40χρονου, η οικογένεια δεν γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία και πληροφορήθηκε για το περιστατικό από την τηλεόραση.