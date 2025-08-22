Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου δράστη – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος δολοφόνησε με εργαλείο ψησίματος τη 36χρονη σύζυγό του. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη φρίκη είναι ότι ότι η δολοφονία έγινε μπροστά στα τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα. Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου» ήταν σύμφωνα με το Star, τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της να κείται μπροστά της, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του φονικού, βρήκαν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας (δύο κορίτσια, 6 και 16 ετών και ένα αγόρι, 13 ετών) να κλαίνε δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας τους. Η 18χρονη κόρη του ζευγαριού έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού.

Πώς έγινε το φονικό

Το πρωί της Παρασκευής, ο 40χρονος είχε έντονο καβγά με την 36χρονη μέσα στο διαμέρισμά τους. Η γυναίκα προσπάθησε να φύγει από το σπίτι για να σταματήσει ο καβγάς. Όμως ο 40χρονος άρπαξε ένα εργαλείο από την ψησταριά και την ακολούθησε. Στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε στον λαιμό και στα πλευρά.

Άφαντος ο δράστης

Ο 40χρονος αμέσως μετά την άγρια δολοφονία τράπηκε σε φυγή και παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα άφαντος. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Ο δράστης είναι οικοδόμος και υπήκοος Αλβανίας, έχει ανάστημα 1,70 μέτρων, φορούσε γκρι βερμούδα και λευκό μπλουζάκι ενώ έχει τατουάζ στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είναι χρήστης ναρκωτικών και τον Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ φέρεται να είχε εισαχθεί και σε ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

«Νόμιζε ότι διατηρεί σχέση με κάποιον άλλον»

Από την μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας δεν έχει προκύψει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Ωστόσο, τα παιδιά του ζευγαριού αποκάλυψαν ότι οι καβγάδες το τελευταίο διάστημα ήταν συχνοί.

Σύμφωνα με το Mega, τα παιδιά του ζευγαριού, μιλώντας στους αστυνομικούς, ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στην οικογένεια, κυρίως οικονομικά. Όπως είπαν, μόνο η μεγαλύτερη κόρης της οικογένειας δούλευε και αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στο σπίτι. Επίσης τα παιδιά ανέφεραν, ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή και πίστευε ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, που ήταν και ο λόγος για κάποιους από τους καβγάδες.

Τα παιδιά φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς ότι σήμερα ο πατέρας τους είδε την 36χρονη σύζυγό του να κάνει κάτι στο κινητό και θεώρησε ότι γράφει μήνυμα σε κάποιον. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καβγά, και σε κάποια στιγμή ο 40χρονος έπιασε ένα αιχμηρό αντικείμενο και άρχισε να χτυπά την 36χρονη.

«Το παιδί της κρατούσε το λαιμό»

Γείτονας του ζευγαριού περιέγραψε στο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα. «Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό. Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα» ανέφερε.

Έκκληση του θείου του δράστη από την Αλβανία για να παραδοθεί

Ο θείος του 40χρονου, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία, έκανε έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί. «Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του».

Σύμφωνα με τον θείο του 40χρονου, η οικογένεια δεν γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία και πληροφορήθηκε για το περιστατικό από την τηλεόραση.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες – «Τσίριζαν τα παιδάκια»

Οι γείτονες του ζευγαριού είναι συγκλονισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε δίπλα από τα σπίτια τους.

Περαστικός από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά, είδε τον δράστη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, άκουσε φωνές, κοντοστάθηκε και τον είδε να πέφτει πάνω στη τζαμαρία και να εξαφανίζεται τρέχοντας ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

«Τον είδα στη βεράντα, έτρεχε. Μετά άκουγα φωνές, τσίριζαν τα παιδάκια», σημείωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».