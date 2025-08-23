Gavin Casalegno: Ο πρωταγωνιστής του “Summer I Turned Pretty” απαντά στο ότι ο Τζερεμάια είναι «ο πιο μισητός σύντροφος του διαδικτύου»

Ο Gavin Casalegno (Γκάβιν Κασαλένιο), ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Τζερεμάια Φίσερ στην επιτυχημένη σειρά του Amazon Prime «The Summer I Turned Pretty», μίλησε ανοιχτά για το πώς ο χαρακτήρας του έγινε «ένας από τους πιο μισητούς φίλους του διαδικτύου» σε συνέντευξή του στους New York Times που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

«Τείνουν να τον αντιπαθούν, ναι», είπε ο 25χρονος Casalegno σχετικά με τη σοβαρή διαδικτυακή αντίδραση εναντίον του Jeremiah. «Δεν ελέγχω πια το Instagram, οπότε πραγματικά δεν έχω δει τόσο πολύ μίσος».

«Το μόνο πράγμα που βλέπω είναι η αδελφή μου να μου στέλνει τα memes που είναι πραγματικά αστεία», συνέχισε. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι μια φανταστική ιστορία – και ότι δεν είμαι εγώ».

Ο Gavin Casalegno υποδύεται τον Τζερεμάια Φίσερ από την πρώτη σεζόν του “The Summer I Turned Pretty” που έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022.

Η σειρά, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ομώνυμης τριλογίας μπεστ σέλερ της συγγραφέως Jenny Han, περιστρέφεται γύρω από το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ της Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung) και των αδελφών Jeremiah (Casalegno) και Conrad Fisher (Christopher Briney) κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών τους στην φανταστική παραθαλάσσια πόλη Cousins ​​Beach.

Αν και ο Κόνραντ ήταν ο πρώτος έρωτας της Μπέλι, αυτή και ο Τζερεμάια άρχισαν να βγαίνουν στο τέλος της 2ης σεζόν. Η τρέχουσα τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς, η οποία θα ολοκληρωθεί με το φινάλε της σειράς στις 17 Σεπτεμβρίου, μέχρι στιγμής παρακολουθεί τη σχέση της Μπέλι και του Τζερεμάια.

Αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστρεψαν την προσοχή τους στον Gavin Casalegno όταν ξεκίνησε η 3η σεζόν τον περασμένο μήνα – και το διαδικτυακό μίσος έγινε τόσο έντονο που η Amazon εξέδωσε δήλωση στις 14 Ιουλίου ζητώντας από τους θεατές να σταματήσουν να εκφοβίζουν τον ηθοποιό.

PSA for the Summer community 🚨 pic.twitter.com/qTm8IlIFsN — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) July 14, 2025

«Το Cousins ​​είναι το ασφαλές μας μέρος. Όλα καλά, όλα μαγικά», έγραφε η ανακοίνωση. «Ας συνεχίσουμε την ευγενική συζήτηση αυτό το καλοκαίρι».

Το bullying, ωστόσο, δεν σταμάτησε και οι θαυμαστές της σειράς συνέχισαν να κατακρίνουν τον Casalegno στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πράγματα που έκανε ο χαρακτήρας του στην οθόνη.

«Η δεύτερη αμηχανία που ένιωσα βλέποντας την Belly να ανακοινώνει τους αρραβώνες της και να επιδεικνύει το δαχτυλίδι από αλουμινόχαρτο», έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter αφότου ο Jeremiah έκανε πρόταση γάμου στην Belly στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της νέας σεζόν.

«Ο μικρός Τζερεμάια έκανε μια νευρική αντίδραση επειδή δεν του έφτιαξε την τέλεια τούρτα σοκολάτας», έγραψε ένας άλλος στο X, αφού ο Τζερεμάια ήθελε μια περίτεχνη γαμήλια τούρτα αξίας 750 δολαρίων.

little bitch jeremiah threw a tantrum about not getting his perfect chocolate cake pic.twitter.com/taNK9Pjngs — a (@bobaenthusiant) August 6, 2025

«Ε, θυμάσαι όταν ο Jeremiah ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ απάτησε την Belly στο Cabo;» σχολίασε ένας τρίτος θαυμαστής αφού η Belly έμαθε ότι ο Jeremiah κοιμήθηκε με μια άλλη κοπέλα, τη Lacie Barone, κατά τη διάρκεια ενός ανοιξιάτικου ταξιδιού στο Cabo.

Άλλοι οπαδοί ήταν ακόμη πιο αδίστακτοι. «Μισώ τον Jeremiah πραγματικά», ανέφερε άλλος στο TikTok.

«Συγγνώμη, αλλά ο Jeremiah ΔΕΝ είναι θύμα εδώ», σχολίασε κάποιος άλλος. «Απολαμβάνει το τοξικό περιβάλλον που δημιούργησε και βρισκόταν σε αυτό μόνο και μόνο για να κερδίσει το βραβείο!»

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο Casalegno επέμεινε ότι δεν θα αφήσει το διαδικτυακό μίσος εναντίον του Jeremiah να τον επηρεάσει.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο που να μπορεί να κουβαλήσει την συναισθηματική αρνητικότητα σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε ο Casalegno στο μέσο ενημέρωσης. «Και νομίζω ότι γι’ αυτό η Amazon έκανε καλή δουλειά που παρενέβη και είπε, “όχι εκφοβισμός”. Αν και δεν άλλαξε πολλά».

«Ειλικρινά, δεν έχω καν παρακολουθήσει κανένα επεισόδιο από τη σειρά», πρόσθεσε. «Γιατί, ξέρεις, όταν είσαι μέσα σε αυτήν, ξέρεις τι συμβαίνει. Και έτσι είναι κάπως: γιατί; Στο τέλος της ημέρας, είναι δουλειά – είναι μια καταπληκτική δουλειά, μια δουλειά των ονείρων μου – αλλά εξακολουθεί να είναι δουλειά».

Εν τω μεταξύ, η συμπρωταγωνίστρια του Casalegno στο “The Summer I Turned Pretty”, υπερασπίστηκε αυτόν και τον Jeremiah εν μέσω της έντονης διαμάχης με τους θαυμαστές.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που νοιάζονται τόσο πολύ, αλλά οι άνθρωποι γίνονται λίγο τρομακτικοί με αυτό», δήλωσε η 22χρονη Tung στο Teen Vogue σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου. «Σας παρακαλώ μην απειλείτε ότι θα σκοτώσετε κάποιον αν κάτι δεν πάει όπως θέλετε – σας υπόσχομαι, δεν είναι τόσο σοβαρό».

Όσο για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς τον επόμενο μήνα, πολλοί θαυμαστές ελπίζουν ότι η Belly θα καταλήξει με τον Conrad εν μέσω της αναμέτρησης Team Jeremiah εναντίον Team Conrad.