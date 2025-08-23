Μαύρο Φεγγάρι: Σήμερα η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Σήμερα, 23 Αυγούστου, ένα σπάνιο φαινόμενο θα εμφανιστεί στον ουρανό και θα τραβήξει την προσοχή: το αποκαλούμενο «Μαύρο Φεγγάρι». Ο όρος αυτός δεν αναγνωρίζεται επίσημα από την επιστημονική κοινότητα της Αστρονομίας, ωστόσο χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες που σχετίζονται με την εμφάνιση νέας σελήνης.

Το φετινό φαινόμενο ανήκει στην κατηγορία του «εποχικού Μαύρου Φεγγαριού», καθώς πρόκειται για την τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μία μόνο εποχή, το καλοκαίρι, το οποίο συνολικά περιλαμβάνει τέσσερις. Στη φάση αυτή, η φωτεινή πλευρά της Σελήνης κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη Γη, γεγονός που την καθιστά αόρατη, αφού ανατέλλει και δύει σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ήλιο.

Κανονικά, κάθε εποχή μετρά τρεις νέες σελήνες. Επειδή όμως ο σεληνιακός κύκλος δεν ταυτίζεται πλήρως με το ημερολογιακό μας σύστημα, κάποιες φορές εμφανίζεται μία επιπλέον. Στην περίπτωση αυτή, η τρίτη από τις τέσσερις ονομάζεται «Μαύρο Φεγγάρι». Το προηγούμενο παρόμοιο φαινόμενο είχε καταγραφεί στις 19 Μαΐου 2023.

Για το καλοκαίρι του 2025 στο βόρειο ημισφαίριο, η πρώτη νέα σελήνη σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου, ακολούθησε εκείνη της 23 Ιουλίου, έπειτα η νέα σελήνη της 3ης Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί με την τελευταία της 21ης Σεπτεμβρίου. Έτσι, με τέσσερις νέες σελήνες μέσα στο ίδιο θερινό τρίμηνο, η σημερινή, της 23ης Αυγούστου, αναγνωρίζεται ως Μαύρο Φεγγάρι.

Σε αντίθεση με μια έκλειψη Σελήνης, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι. Κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης, η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και το φωτεινό της ημισφαίριο είναι στραμμένο μακριά από εμάς, γεγονός που την κάνει αόρατη στον ουρανό της ημέρας.

Ωστόσο, λίγο μετά από αυτή τη φάση, εμφανίζεται μία από τις πιο όμορφες εικόνες του νυχτερινού ουρανού: το πρώτο αχνό «χαμόγελο» της Σελήνης. Κατά τις νύχτες της 24ης και 25ης Αυγούστου, όσοι κοιτάξουν χαμηλά προς τα δυτικά, περίπου μισή ώρα μετά τη δύση του Ήλιου, θα μπορέσουν να δουν το πρώτο ασημένιο τόξο της Σελήνης να κάνει την εμφάνισή του – ένα λεπτό φεγγαρόφωτο που προαναγγέλλει την επιστροφή της στο νυχτερινό στερέωμα.