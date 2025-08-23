Συγκλονίζει η Μιλένα Ηλιοπούλου: «Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη»

Η Μιλένα Ηλιοπούλου μίλησε δημόσια για τη δύσκολη μάχη που δίνει με την υγεία της, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, περιέγραψε όμως τις στιγμές αγωνίας και πόνου που πέρασε, καθώς και τον τρόπο που βίωσε τους τελευταίους μήνες.

Η Μιλένα Ηλιοπούλου αποκάλυψε τι της είπε τότε ο γιατρός της: «10/06, στα γενέθλιά μου, άκουσα το γιατρό μου να λέει «Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό. Έχουμε δρόμο». Εξετάσεις, αγωνία, αναμονές, φόβος. Πόνους που με ξυπνούσαν τη νύχτα, πόνους που δε μου επέτρεπαν να σταθώ όρθια παραπάνω από λίγα λεπτά. Μέρες που αδυνατούσα να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, που ήθελα να «παραιτηθώ». Μια θεραπεία, δίχως βεβαιότητα ότι σε μένα θα λειτουργήσει».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η ζωή της μπήκε σε «παύση», τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Παύση λοιπόν. Η ζωή μου σε παύση. Επαγγελματικές συζητήσεις έμειναν μισές, προσωπική ζωή, κοινωνικές συναναστροφές. Δεν πρόκειται για ιστορία αντοχής – «λύγισα» πολλές φορές στη διαδρομή. Ούτε επιστροφής θριαμβευτικής. «Χρωστώ» αλήθεια, έτσι έχω επιλέξει να πορεύομαι πλέον. Μια αλήθεια που δεν ήμουν έτοιμη μέχρι τώρα να μοιραστώ, γι’ αυτό απείχα. Η φωτογραφία αυτή δεν αντιπροσωπεύει τίποτα απ’ όσα συνέβαιναν. Ήταν η ανάγκη μου να θυμηθώ, να μην τα παρατήσω. Τα δικά μου 4′ που κατάφερα τις μέρες εκείνες να σταθώ όρθια, να βαφτώ, να λύσω τα μαλλιά μου, να ντυθώ όμορφα, να βάλω το άρωμά μου».

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που δέχτηκε από τον κόσμο αλλά και από τους δικούς της ανθρώπους. «Οι εκατοντάδες ευχές όλων όσων δεν γνωρίζω προσωπικά ήταν φως που χρειαζόμουν. Από καρδιάς ευχαριστώ. Για τους ανθρώπους, εκείνους τους δικούς μου, που χωρίς εγωισμό, επέμεναν με κλήσεις που παρέμεναν αναπάντητες και μηνύματα αδιάβαστα, να δηλώνουν «Είμαι εδώ», η αγάπη μου είναι απεριόριστη και πάντοτε παρούσα. Οι γονείς μου, πάντοτε η πιο μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα, καθώς και η οικογένειά μου».

Κλείνοντας, ανέφερε πως η θεραπεία δείχνει να αποδίδει και ότι η ίδια νιώθει κουρασμένη αλλά γεμάτη πίστη. «Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη. Είναι νίκη να κοιμάσαι ήσυχος και να ξυπνάς ευγνώμων. Δοξάζω τω Θεώ, γιατί χρειαζόμουν να βρω ξανά εμένα και την «πυξίδα» μου. Να θυμηθώ να δίνω αξία και ψυχή στα σημαντικά».