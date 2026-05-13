Hellenic Train: Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Φωτιά - Χαλκίδα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Χαλκίδα, κάτω από την Υψηλή Γέφυρα, σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, δίπλα στον δρόμο και στις γραμμές του σιδηροδρόμου. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να ελέγξουν το περιστατικό.

Εξαιτίας της φωτιάς, η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα έχει διακοπεί.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 14:30 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

