Κρήτη: Συνελήφθη 47χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με αυτοκίνητο – Οι κτηματικές διαφορές στη Μεσσαρά

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, έλαβε ο 47χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσσαράς στην Κρήτη, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (12/5/2026), μετά την έκδοση εντάλματος, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση αφορά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 33χρονου συγχωριανού του, ο οποίος τον κατηγορεί ότι τον παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του, κατά τη διάρκεια επεισοδίου, που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ο 33χρονος, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, είχε περιγράψει στο Cretalive, τις δραματικές στιγμές του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι ο 47χρονος κινήθηκε εναντίον του με πρόθεση να τον τραυματίσει. Από το συμβάν υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μάλιστα λίγο πριν από τον γάμο του.

Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει, οι σχέσεις των δύο πλευρών ήταν εδώ και χρόνια τεταμένες εξαιτίας κτηματικών διαφορών.

Όπως ανέφερε ο 33χρονος, το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας είχε μεταβεί με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό προκειμένου να αγοράσει καφέ από συγκεκριμένο καφενείο. Φτάνοντας στο σημείο, είδε τον 47χρονο να κάθεται έξω από το κατάστημα μαζί με τον καφετζή. Επέλεξε, όπως είπε, να μην σταματήσει. Χαιρέτησε εν κινήσει τον καφετζή και συνέχισε προς το επόμενο χωριό, όπου στάθμευσε στην πλατεία.

Ήταν περίπου δύο το μεσημέρι. Ο 33χρονος κατέβηκε από το όχημα για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, καθώς αισθανόταν αδιαθεσία, ενώ παράλληλα περίμενε λίγα λεπτά ώστε, αν στο μεταξύ είχε αποχωρήσει ο 47χρονος, να επιστρέψει για να πάρει τον καφέ του.

Τότε, όπως περιγράφει, αντιλήφθηκε ένα όχημα να πλησιάζει. Οι δυο άνδρες κοιτάχτηκαν και ο 33χρονος συνειδητοποίησε ότι οδηγός , ήταν ο 47χρονος συγχωριανός του.

«Μόλις με αντιλήφθηκε, ενώ είχε ήδη περάσει δίπλα μου, πάτησε φρένο και έκανε όπισθεν για να με εμβολίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατάφερε αρχικά να κάνει στην άκρη, κολλώντας στην πόρτα του οδηγού. Υποστηρίζει όμως ότι ο 47χρονος έβαλε ξανά πρώτη ταχύτητα και επιχείρησε δεύτερη φορά να τον χτυπήσει.

«Άνοιξα την πόρτα για να προστατευτώ γιατί δεν προλάβαινα να μπω μέσα. Με εγκλώβισε ανάμεσα στην πόρτα και το κολονάκι του αυτοκινήτου και έφυγε γκαζωμένος», είπε, περιγράφοντας ότι στη συνέχεια, τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ, κατάφερε όπως μπορούσε να μπει στο όχημά του και να απομακρυνθεί, ενώ τηλεφώνησε στην οικογένειά του φοβούμενος για τη ζωή του.

Από την πλευρά του, ο 47χρονος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και για προσπάθεια εμπλοκής του «σε άδικες δικαστικές περιπέτειες».

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να υποστήριξε ότι κινείτο κανονικά με συνοδηγό, όταν αντιλήφθηκαν ένα προπορευόμενο όχημα να πραγματοποιεί αναστροφή «με σπινιαρίσματα». Όπως είπε, στη συνέχεια κατάλαβαν ότι οδηγός ήταν ο 33χρονος.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν πέρασαν δίπλα από το αυτοκίνητο του 33χρονου, εκείνος σταμάτησε και άρχισε απρόκλητα να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί. Ο ίδιος υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα και αποχώρησε από το σημείο.

«Ο τραυματισμός του δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε μένα. Μόλις πληροφορήθηκα ότι είχε χτυπήσει και ότι με αναζητούσατε, επικοινώνησα με το νοσοκομείο για να ενημερωθώ για την κατάσταση της υγείας του και παρουσιάστηκα αμέσως ενώπιόν σας. Ζητώ την προστασία σας», φέρεται να ανέφερε ενώπιον των Αρχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κατάθεση του συνοδηγού, ο οποίος φέρεται να επιβεβαιώνει την εκδοχή του 47χρονου.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε την ποινική δίωξη του 33χρονου για απειλή, εξύβριση, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.