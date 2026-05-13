Η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ συγκλονίζει τρεις μήνες μετά τον θάνατό του: «Μου λείπει… Λείπει σε όλους»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/Kimberly Van Der Beek
Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ μίλησε ανοιχτά για το πένθος της τρεις μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος πέθανε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η παραγωγός δημοσίευσε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες του ηθοποιού με τα παιδιά τους και έγραψε:

«Το να πω ότι είμαι συντετριμμένη είναι τεράστια υποτίμηση».

Και συνέχισε:

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το πένθος. Η προστασία του σοκ έχει πλέον φύγει. Η πραγματικότητα εγκαθίσταται… και μου λείπει. Μας λείπει σε όλους».

«Νιώθω την παρουσία του»

Η Κίμπερλι, 44 ετών, ανέφερε επίσης ότι αισθάνεται μια «διαφορετική μορφή μαγείας» γύρω της μετά τον θάνατό του.

«Τον νιώθω. Τον γνωρίζω πιο βαθιά πλέον. Η συνειδητή σύνδεσή μου με τον Θεό έχει δυναμώσει», έγραψε.

«Τα πέπλα του σύμπαντος έχουν λεπτύνει. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο δρόμος που εγώ και η οικογένειά μου ήταν πάντα προορισμένοι να ακολουθήσουμε».

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια για τη στήριξη που έχει δεχθεί η ίδια και η οικογένειά της.

«Η αγάπη και η στήριξη που έχουμε λάβει ξεπερνά οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», σημείωσε.

Παντρεύτηκαν το 2010 και απέκτησαν έξι παιδιά

Η Κίμπερλι και ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ παντρεύτηκαν το 2010 και απέκτησαν έξι παιδιά:

  • την Ολίβια,
  • την Άναμπελ,
  • την Εμίλια,
  • τη Γκουέντολιν,
  • τον Τζόσουα,
  • και τον Τζερεμάια.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός κυρίως μέσα από τη σειρά Dawson’s Creek και πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η μάχη με τον καρκίνο και οι οικονομικές δυσκολίες

Η διάγνωση του καρκίνου έγινε το 2023, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε δημόσια την κατάσταση της υγείας του έναν χρόνο αργότερα μέσω δήλωσης στο PEOPLE.

«Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και λαμβάνω μέτρα για να την ξεπεράσω, με τη στήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου», είχε αναφέρει τότε.

Παρά τη θεραπεία, συνέχισε να κάνει δημόσιες εμφανίσεις, όμως αργότερα παραδέχθηκε ότι η ασθένεια είχε δημιουργήσει σοβαρή οικονομική πίεση στην οικογένεια.

Για να συγκεντρώσει χρήματα, άρχισε να πουλά υπογεγραμμένα αντικείμενα από τις σειρές και τις ταινίες του, μεταξύ αυτών το Varsity Blues και το Dawson’s Creek.

Τον Μάρτιο του 2025 είχε συγκλονίσει τους θαυμαστές του όταν δήλωσε ότι είχε «έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο» και ότι «δεν μπορούσε πλέον να είναι ο σύζυγος που βοηθούσε τη γυναίκα του».

