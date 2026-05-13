Σοκ στην Αναντολού Εφές: Μέλος του προπονητικού επιτελείου υπέστη έμφραγμα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ

Ο Σερχάτ Γκιουνές, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Αναντολού Εφές, νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στη χθεσινή προπόνηση της τουρκικής ομάδας, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, στο σημείο βρισκόταν ο Σερχάν Ανταλιαλί, ο οποίος είναι γιατρός και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καρδιά του Σερχάτ Γκιουνές φέρεται να σταμάτησε για περίπου 10 λεπτά. Ο Σερχάν Ανταλιαλί έκανε προσπάθειες ανάνηψης και η καρδιά του Γκιουνές επανήλθε. Στη συνέχεια, ο 40χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ.

Ο Σερχάτ Γκιουνές είχε αγωνιστεί στο μπάσκετ για 15 χρόνια. Το 2016 ξεκίνησε να εργάζεται ως προπονητής φυσικής κατάστασης, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται στο επιτελείο της Αναντολού Εφές.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές

«Ο προπονητής αθλητικής απόδοσης της ομάδας μας, κύριος Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό. Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».