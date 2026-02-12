James Van Der Beek: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από τις τελευταίες του ημέρες – Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρετούν

Κατερίνα Χαμαλέλη

lifestyle

James Van Der Beek
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Πηγή: Richard Shotwell/Invision/AP

Οι στενοί φίλοι του James Van Der Beek μοιράστηκαν συγκινητικές φωτογραφίες από τις τελευταίες ημέρες του ηθοποιού, λίγο πριν από τον θάνατό του στις 11 Φεβρουαρίου.

Η πρώην σταρ του WWE, Στέισι Κίμπλερ, αποκάλυψε ότι πέρασε χρόνο μαζί του λίγο πριν φύγει από τη ζωή και ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram την Τετάρτη.

Στο στιγμιότυπο, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και φαίνεται καταβεβλημένος, ενώ η Κίμπλερ έχει γονατίσει δίπλα του, απολαμβάνοντας μαζί του ένα ηλιοβασίλεμα.

Η πρώην σταρ του WWE, Στέισι Κίμπλερ, μοιράστηκε την Τετάρτη μέσω Instagram μια φωτογραφία από τον χρόνο που πέρασαν μαζί, όπου ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και έδειχνε καταβεβλημένος. Instagram/stacykeibler

«Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μία ανάσα»

«Το να περάσω αυτές τις τελευταίες ημέρες μαζί σου ήταν ένα αληθινό δώρο από τον Θεό. Δεν έχω υπάρξει ποτέ τόσο παρούσα στη ζωή μου», έγραψε στη λεζάντα της.

«Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μία ανάσα. Δεν βιάζεσαι. Δεν χαζεύεις στο κινητό. Δεν ανησυχείς για το αύριο. Κάθεσαι. Ακούς. Κρατάς χέρια. Βλέπεις τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και αφήνεις να σε αλλάξει κι εσένα».

Η Κίμπλερ ανέφερε ότι ο ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 48 του έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, της δίδαξε τι σημαίνει πραγματικά να ζεις τη στιγμή και να εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού.

Αντίστοιχα, η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο πλευρό του στις τελευταίες του στιγμές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες, με την πιο πρόσφατη να τον δείχνει ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ενώ εκείνη του κρατούσε το χέρι.

Η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον μοιράστηκε ακόμη μία φωτογραφία του ηθοποιού — φαινομενικά από τις τελευταίες του ημέρες — στην οποία εκείνος βρίσκεται στο κρεβάτι και εκείνη στέκεται από πάνω του κρατώντας του το χέρι. Instagram/erinfetherston
Η Φέδερστον ευχαρίστησε τον Τζέιμς επειδή «ήταν πάντα εκεί για εκείνη» και ανέφερε ότι ήταν «τιμή» της να είναι φίλη του. Instagram/erinfetherston

Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον ηθοποιό με λόγια αγάπης και δυνατές εικόνες από τις τελευταίες του στιγμές

«Αδελφέ Τζέιμς, σε αγάπησε όλος ο κόσμος, αλλά για εμάς ήσουν ο Θείος Τζέιμς», έγραψε, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο στενός φίλος του, Αλφόνσο Ριμπέιρο, επίσης μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, σημειώνοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του «σε αυτή τη φρικτή διαδρομή απέναντι στον καρκίνο». Όπως αποκάλυψε, μπόρεσε να τον αποχαιρετήσει το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια στιγμή που — όπως έγραψε — θα τον συνοδεύει για πάντα.

Ο Αλφόνσο Ριμπέιρο αποκάλυψε επίσης ότι μπόρεσε να είναι «μαζί με τον Τζέιμς σε αυτό το φρικτό ταξίδι για να νικήσει τον καρκίνο». Instagram/therealalfonsoribeiro
Ο Ριμπέιρο είναι νονός μίας από τις κόρες του Τζέιμς και υποσχέθηκε ότι θα κρατήσει αυτόν τον ρόλο ως «έναν από τους πιο σημαντικούς της ζωής του». vanderjames/Instagram

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram.

Η Κίμπερλι ανακοίνωσε ότι ο Τζέιμς πέθανε το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από πολυετή μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. James Van Der Beek/Instagram

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε γαλήνια σήμερα το πρωί», ανέφερε. «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

Πηγή: Page Six

10:36 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

10:33 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

22:58 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

22:26 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

