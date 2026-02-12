James Van Der Beek: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από τις τελευταίες του ημέρες – Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρετούν

Οι στενοί φίλοι του James Van Der Beek μοιράστηκαν συγκινητικές φωτογραφίες από τις τελευταίες ημέρες του ηθοποιού, λίγο πριν από τον θάνατό του στις 11 Φεβρουαρίου.

Η πρώην σταρ του WWE, Στέισι Κίμπλερ, αποκάλυψε ότι πέρασε χρόνο μαζί του λίγο πριν φύγει από τη ζωή και ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram την Τετάρτη.

Στο στιγμιότυπο, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και φαίνεται καταβεβλημένος, ενώ η Κίμπλερ έχει γονατίσει δίπλα του, απολαμβάνοντας μαζί του ένα ηλιοβασίλεμα.

«Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μία ανάσα»

«Το να περάσω αυτές τις τελευταίες ημέρες μαζί σου ήταν ένα αληθινό δώρο από τον Θεό. Δεν έχω υπάρξει ποτέ τόσο παρούσα στη ζωή μου», έγραψε στη λεζάντα της.

«Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μία ανάσα. Δεν βιάζεσαι. Δεν χαζεύεις στο κινητό. Δεν ανησυχείς για το αύριο. Κάθεσαι. Ακούς. Κρατάς χέρια. Βλέπεις τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και αφήνεις να σε αλλάξει κι εσένα».

Η Κίμπλερ ανέφερε ότι ο ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 48 του έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου, της δίδαξε τι σημαίνει πραγματικά να ζεις τη στιγμή και να εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού.

Αντίστοιχα, η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο πλευρό του στις τελευταίες του στιγμές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες, με την πιο πρόσφατη να τον δείχνει ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ενώ εκείνη του κρατούσε το χέρι.

Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον ηθοποιό με λόγια αγάπης και δυνατές εικόνες από τις τελευταίες του στιγμές

«Αδελφέ Τζέιμς, σε αγάπησε όλος ο κόσμος, αλλά για εμάς ήσουν ο Θείος Τζέιμς», έγραψε, ευχαριστώντας τον για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο στενός φίλος του, Αλφόνσο Ριμπέιρο, επίσης μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, σημειώνοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του «σε αυτή τη φρικτή διαδρομή απέναντι στον καρκίνο». Όπως αποκάλυψε, μπόρεσε να τον αποχαιρετήσει το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια στιγμή που — όπως έγραψε — θα τον συνοδεύει για πάντα.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε γαλήνια σήμερα το πρωί», ανέφερε. «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

Πηγή: Page Six