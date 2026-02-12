Η «έκρηξη» των κόκκινων χρεών βάζει «φωτιά» στους πλειστηριασμούς – Στο «σφυρί» 40 ακίνητα έως τις 3 Ιουνίου

Έτοιμο να χτυπήσει έως και τις 3 Ιουνίου είναι το «ηλεκτρονικό σφυρί» για 40 ακίνητα που έχουν… περάσει στην πλατφόρμα πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ λόγω της εκτόξευσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογούμενων προς την Εφορία.

Στη λίστα, εμφανίζονται ακίνητα κάθε τύπου, από μικρές υπόγειες αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. δείχνοντας το εύρος των περιουσιακών στοιχείων που οδεύουν προς εκποίηση μέσα στο 2026.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς αρχίζουν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην αλματώδη αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών

Η αλματώδης αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών δεν είναι καθόλου άσχετη:

Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τους στοχευμένους ψηφιακούς ελέγχους που έχουν φέρει στην επιφάνεια μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και συνεπώς μεγάλα πρόστιμα τα οποία εν τέλει δεν πληρώνονται.

Την αδυναμία των φυσικών προσώπων, μισθωτών, συνταξιούχων και επαγγελματιών, να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αφήνοντας απλήρωτο ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Αλλά και τα μεγάλα χρέη πολλών επιχειρήσεων παρά την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα χρέη των επιχειρήσεων σήμερα ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 58% προέρχεται από τις Α.Ε., οι οποίες έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ύψους 40 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι ΕΠΕ με συνολικές οφειλές 13,38 δισ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες νομικές μορφές καταγράφουν μικρότερα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η πάγια ρύθμιση

Το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι φωνές της αγοράς, για τροποποίηση της πάγιας ρύθμισης οφειλών με περισσότερες δόσεις (τουλάχιστον 48) προκειμένου να μπορέσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης των 12 ή των 24 δόσεων για τακτικές οφειλές, όπως ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές που προκύπτουν από φόρους κληρονομιάς ή μετά από φορολογικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων επιβάλλεται επιτόκιο 4,34% και στις 24 δόσεις επιτόκιο 5,84%. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών της ΑΑΔΕ.

Η λίστα

Για την …ώρα πάντως η ΑΑΔΕ ανεβάζει τις «στροφές» και στο μέτωπο των πλειστηριασμών, προκειμένου να εισπράξει ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Στη λίστα με τους πλειστηριασμούς ακινήτων που έχουν δρομολογηθεί ξεχωρίζουν:

Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας. Τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι. Τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία. Τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

Αγροτεμάχιο με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία. Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 25.460 τ.μ. Τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία

Για να βγάλει στο «σφυρί» κάποιο ακίνητο, η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένο «μονοπάτι».

Για οφειλές μεγάλου ύψους οφειλές προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών, σύμφωνα με το ERTNews.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής: