Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες: Ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Σύνοψη από το

  • Επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση χρεών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 162 δισ. ευρώ.
  • Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να είναι αντίθετο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξετάζοντας μόνο εξατομικευμένες ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής έχουν «παγώσει».
  • Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, όπως ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ζητούν την επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και την ενίσχυση των δημόσιων ταμείων.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Στα "μανταλάκια" του διαδικτύου οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνούν τα 162 δισ. ευρώ, επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες ζητούν να επανέλθει η ρύθμιση χρεών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να είναι αντίθετο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το μόνο που εξετάζεται, αλλά φαίνεται, μέχρι στιγμής να έχει και αυτό «παγώσει» είναι να υπάρξουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις, τουλάχιστον για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ρυθμίσεις που εάν τελικά υλοποιηθούν θα είναι «κομμένες και ραμμένες» στα μέτρα των οφειλετών, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, την ηλικία, το ύψος των οφειλών, κ.λπ.

Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έναν νέο πρόγραμμα ρυθμίσεων οφειλών σε 120 δόσεις. Από την άλλη στελέχη του οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι οι οφειλέτες μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, ένα πρόγραμμα όμως που απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Αναγκαία μια νέα ρύθμιση

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος έθεσε εκ νέου το αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, σε συνάντηση που είχε χθες Τετάρτη με δημοσιογράφους. Όπως σημείωσε, το κόστος της συγκεκριμένης ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ωστόσο θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Παράλληλα ο Γ. Μπρατάκος αναφέρθηκε και στο θέμα της προκαταβολής φόρου τονίζοντας ότι θα μπορούσε να μειωθεί αρχικά στο 40% και σε βάθος χρόνου να μηδενιστεί. Και τα δυο αυτά αιτήματα έχουν τεθεί στην κυβέρνηση χωρίς  μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί.

Στο θέμα αυτό έχει αναφερθεί πρόσφατα με άρθρο του στην Realnews ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος έχει προτείνει την επαναφορά των 120 δόσεων, ένα μέτρο που θα έδινε ουσιαστική ανάσα επιβίωσης σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δημόσια ταμεία.

Και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Κωνσταντίνος Δαμίγος με επίσης άρθρο του στην «R» την περασμένη Κυριακή έκανε λόγο για την «ανάγκη για μια νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις είναι, επομένως, ζήτημα ρεαλισμού και όχι πολιτικής ευκολίας. Μια τέτοια ρύθμιση, με σαφή κριτήρια και προσαρμογή στο προφίλ κάθε οφειλέτη, μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμες δόσεις, να συγκρατήσει την απώλεια ρυθμίσεων και να αυξήσει ουσιαστικά τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου. Παράλληλα, αποτρέπει την απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες, η οποία οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και επιβαρύνει περαιτέρω τις δημόσιες δομές υγείας». «Μια ρύθμιση έως 120 δόσεις δεν προστατεύει τους κακοπληρωτές, προστατεύει τη βιοτεχνία, την απασχόληση και τελικά το ίδιο το δημόσιο συμφέρον», είχε τονίσει ο στο άρθρο του ο πρόεδρος του ΒΕΑ.

 

 

 



08:42 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

