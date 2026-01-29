Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

  • Σήμερα, 29 Ιανουαρίου, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο όσοι φέρουν τα ονόματα Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω και Βαλσαμία.
  • Ο Άγιος Ιερομάρτυς Βαρσιμαίος κατήχησε και βάπτισε τον Άγιο Σάρβηλο και την αδελφή του Αγία Βεβαία, ενώ ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στον Χριστό ενώπιον του ηγεμόνα Λυσία.
  • Για την ομολογία του, ο Άγιος χτυπήθηκε και φυλακίστηκε, αλλά αργότερα απελευθερώθηκε και επανήλθε στην Εκκλησία, κοιμώμενος εν ειρήνη το έτος 114 μ.Χ.
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία

Άγιος Βαρσιμαίος Επίσκοπος Εδέσσης ο Oμολογητής

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Βαρσιμαίος ήταν εκείνος που κατήχησε και βάπτισε τον Άγιο Σάρβηλο και την αδελφή του Αγία Βεβαία (βλέπε ίδια ημέρα). Για τον λόγο αυτό καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Λυσία. Ενώπιον του ηγεμόνα ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στον Χριστό. Για την ομολογία του αυτή ο ηγεμόνας έδωσε εντολή στους στρατιώτες να χτυπήσουν ανηλεώς τον Άγιο και να τον φυλακίσουν. Λίγο αργότερα, με την προσωρινή κατάπαυση των διωγμών, ο Άγιος απελευθερώθηκε και επανήλθε στην Εκκλησία του δοξολογώντας το Όνομα του Αγίου Θεού.

Ο Άγιος Βαρσιμαίος, αφού έζησε θεοφιλώς το υπόλοιπο του βίου του, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 114 μ.Χ.

